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Бешикташ - Динамо К
Бешикташ - Динамо К: обзор матча 03 ноября 2011
Бешикташ
03.11.2011, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 4 тур
1 : 0
Завершен
Динамо К
67'
Э. Коркмаз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Динамо К
Замена
Ф. Голошко
️️️️
Симау
+2
Замена
Эду
️️️️
У. Алмейда
Замена
Б. Идейе
️️️️
К. Корреа
ГОЛ! 1:0!
Э. Коркмаз
Пас отдал
Р. Куарежма
Желтая карточка
Э. Коркмаз
Замена
Н. Уйсал
️️️️
М. Аурелио
Желтая карточка
В. Кавлак
Замена
М. Нинкович
️️️️
Д. Гармаш
Желтая карточка
А. Алиев
Желтая карточка
Д. Гармаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Дженк Генен
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЛЗ
66
Томаш Сивок
ЦЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
19
Роберто Хильберт
ПЗ
20
Симау
ЛВ
15
Мехмет Аурелио
ЦП
28
Фабиан Эрнст
ЦП
8
Вели Кавлак
ЦП
7
Рикарду Куарежма
(К)
ПВ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
3
Бетао
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
88
Александр Алиев
АП
19
Денис Гармаш
АП
77
Карлос Корреа
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Бешикташ
90
Умут Кая
ВР
26
Сидней
ЦЗ
18
Жулио Алвеш
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
16
Эду
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
21
Филип Голошко
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
36
Милош Нинкович
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
4-3-2-1
1
Генен
12
Кейбаши
66
Сивок
4
Коркмаз
19
Хильберт
15
Аурелио
28
Эрнст
8
Кавлак
20
Симау
7
Куарежма
9
Алмейда
4-1-3-2
1
Шовковский
21
Данило Силва
24
Юссуф
34
Хачериди
3
Бетао
5
Вукоевич
77
Корреа
19
Гармаш
7
Ярмоленко
0
Милевский
88
Алиев
15
Аурелио
20
Уйсал
20
Уйсал
15
Аурелио
9
Алмейда
16
Эду
16
Эду
9
Алмейда
20
Симау
21
Голошко
21
Голошко
20
Симау
19
Гармаш
36
Нинкович
36
Нинкович
19
Гармаш
77
Корреа
12
Идейе
12
Идейе
77
Корреа
Остались в запасе
Бешикташ
Динамо К
90
Умут Кая
ВР
18
Жулио Алвеш
ЦП
26
Сидней
ЦЗ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
35
Максим Коваль
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
92
Дуду
ЛВ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
90
Умут Кая
ВР
18
Жулио Алвеш
ЦП
26
Сидней
ЦЗ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
92
Дуду
ЛВ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Бешикташ - Динамо К
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Иненю
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 21:50 (прямая)
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