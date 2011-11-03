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Шэмрок Роверс - ПАОК
Шэмрок Роверс - ПАОК: обзор матча 03 ноября 2011
Шэмрок Роверс
03.11.2011, четверг, 22:00
Лига Европы, группа A, 4 тур
1 : 3
Завершен
ПАОК
51'
Б. Деннехи
7'
Д. Салпингидис
36'
Г. Фотакис
38'
Д. Салпингидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шэмрок Роверс - ПАОК
Замена
А. Папацоглу
️️️️
Д. Салпингидис
Замена
А. Апостолопулос
️️️️
Г. Георгиадис
Замена
С. Райс
️️️️
К. МакКормак
Замена
С. Балафас
️️️️
Г. Фотакис
Желтая карточка
Лино
Желтая карточка
Б. Чирилло
Желтая карточка
П. Салливан
Желтая карточка
Г. Фотакис
ГОЛ! 1:3!
Б. Деннехи
Замена
К. Килдафф
️️️️
Г. МакКейб
Замена
Г. Твигг
️️️️
К. Тюрнер
ГОЛ! 0:3!
Д. Салпингидис
Пас отдал
Г. Георгиадис
ГОЛ! 0:2!
Г. Фотакис
Пас отдал
Д. Салпингидис
ГОЛ! 0:1!
Д. Салпингидис
Пас отдал
Виейринья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэмрок Роверс
1
Райан Томпсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Дэн Мюррей
ЦЗ
4
Крэйг Сивз
ЦЗ
2
Пэт Салливан
ПЗ
6
Стефан О'Доннелл
ОП
7
Гэри МакКейб
ЦП
18
Крис Тюрнер
ЦП
22
Коннор МакКормак
ЦП
20
Билли Деннехи
ПП
10
Карл Шеппард
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
ПАОК
1
Константинос Халкиас
ВР
16
Лино
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
77
Этто
ПЗ
7
Гиоргос Георгиадис
ЦП
28
Георгиос Фотакис
ЦП
15
Костин Лазэр
ЦП
85
Диего Ариас
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Шэмрок Роверс
16
Ричард Браш
ВР
26
Джим Патерсон
ЛП
6
Стефан Райс
ОП
8
Ронан Финн
ЦП
27
Роан Рикеттс
ЦП
16
Киран Килдафф
ЦФ
9
Гэри Твигг
ЦФ
ПАОК
18
Дарио Крешич
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
20
Бертран Робер
ЛЗ
77
Александрос Апостолопулос
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
4-1-4-1
1
Томпсон
3
Стивенс
5
Мюррей
4
Сивз
2
Салливан
6
О'Доннелл
7
МакКейб
18
Тюрнер
22
МакКормак
20
Деннехи
10
Шеппард
3-2-4-1
1
Халкиас
20
Виейринья
8
Чирилло
13
Малезас
77
Этто
16
Лино
28
Фотакис
15
Лазэр
85
Ариас
7
Георгиадис
14
Салпингидис
7
МакКейб
16
Килдафф
16
Килдафф
7
МакКейб
22
МакКормак
6
Райс
6
Райс
22
МакКормак
18
Тюрнер
9
Твигг
9
Твигг
18
Тюрнер
7
Георгиадис
77
Апостолопулос
77
Апостолопулос
7
Георгиадис
28
Фотакис
25
Балафас
25
Балафас
28
Фотакис
14
Салпингидис
9
Папацоглу
9
Папацоглу
14
Салпингидис
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
ПАОК
16
Ричард Браш
ВР
26
Джим Патерсон
ЛП
8
Ронан Финн
ЦП
27
Роан Рикеттс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
18
Дарио Крешич
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
20
Бертран Робер
ЛЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
16
Ричард Браш
ВР
26
Джим Патерсон
ЛП
8
Ронан Финн
ЦП
27
Роан Рикеттс
ЦП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
20
Бертран Робер
ЛЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Шэмрок Роверс - ПАОК
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Таллагт Стэдиум
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