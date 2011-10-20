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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сток Сити - Маккаби
Сток Сити - Маккаби: обзор матча 20 октября 2011
Сток Сити
20.10.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 3 тур
3 : 0
Завершен
Маккаби
12'
К. Джонс
24'
К. Джером
32'
Р. Шоттон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Маккаби
Замена
У. Паласиос
️️️️
М. Этерингтон
Желтая карточка
Р. Колаутти
Желтая карточка
М. Дор
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
Р. Хут
Замена
М. Дор
️️️️
Г. Исраилевич
Желтая карточка
Р. Хут
Замена
О. Веред
️️️️
С. Павичевич
Замена
Э. Уилкинсон
️️️️
М. Уилсон
Красная карточка
Й. Цив
Вторая желтая
К. Джером
Замена
Р. Колаутти
️️️️
Э. Атар
Желтая карточка
К. Джером
ГОЛ! 3:0!
Р. Шоттон
Пас отдал
К. Джером
ГОЛ! 2:0!
К. Джером
Пас отдал
М. Этерингтон
ГОЛ! 1:0!
К. Джонс
Пас отдал
М. Этерингтон
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Маккаби
55
Гай Хаймов
ВР
14
Йоав Цив
ЛЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
2
Клеми Шабан
ПЗ
14
Саво Павичевич
ПЗ
7
Гилльермо Исраилевич
ЦП
25
Рафаэль Дахан
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
11
Элиран Атар
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Моти Иванир
Сток Сити
13
Карло Нэш
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Маккаби
1
Барал Леви
ВР
27
Омер Веред
ЛЗ
28
Моше Логаси
ЦЗ
19
Рой Кехат
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
15
Миха Дор
РФ
3-2-3-2
29
Соренсен
4
Апсон
17
Шоукросс
6
Хут
5
Шоттон
36
Уилсон
26
Этерингтон
15
Диао
4
Уайтхэд
9
Джонс
35
Джером
4-4-2
55
Хаймов
14
Павичевич
2
Шабан
14
Пунчец
14
Цив
25
Дахан
21
Йейни
6
Медуньянин
7
Исраилевич
11
Конате
11
Атар
36
Уилсон
28
Уилкинсон
28
Уилкинсон
36
Уилсон
26
Этерингтон
8
Паласиос
8
Паласиос
26
Этерингтон
6
Хут
19
Уолтерс
19
Уолтерс
6
Хут
14
Павичевич
27
Веред
27
Веред
14
Павичевич
11
Атар
9
Колаутти
9
Колаутти
11
Атар
7
Исраилевич
15
Дор
15
Дор
7
Исраилевич
Остались в запасе
Сток Сити
Маккаби
13
Карло Нэш
ВР
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Барал Леви
ВР
28
Моше Логаси
ЦЗ
19
Рой Кехат
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Моти Иванир
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
1
Барал Леви
ВР
28
Моше Логаси
ЦЗ
19
Рой Кехат
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Моти Иванир
Статистика матча Сток Сити - Маккаби
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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