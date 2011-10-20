Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Шэмрок Роверс
ПАОК - Шэмрок Роверс: обзор матча 20 октября 2011
ПАОК
20.10.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа A, 3 тур
2 : 1
Завершен
Шэмрок Роверс
12'
К. Лазэр
63'
Виейринья
48'
К. Шеппард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Шэмрок Роверс
Замена
А. Папацоглу
️️️️
Д. Салпингидис
Замена
Г. МакКейб
️️️️
К. Шеппард
Желтая карточка
Б. Деннехи
Замена
К. Килдафф
️️️️
К. Тюрнер
Замена
Р. Финн
️️️️
Д. Патерсон
Желтая карточка
К. Шеппард
ГОЛ! 2:1!
Виейринья
Пас отдал
В. Ивич
Замена
Г. Георгиадис
️️️️
С. Атанасиадис
Желтая карточка
Э. Стивенс
ГОЛ! 1:1!
К. Шеппард
Пас отдал
Б. Деннехи
Желтая карточка
М. Шнауцнер
Желтая карточка
С. О'Доннелл
Замена
М. Шнауцнер
️️️️
Лино
ГОЛ! 1:0!
К. Лазэр
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Константинос Халкиас
ВР
16
Лино
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
77
Этто
ПЗ
21
Владимир Ивич
ЦП
15
Костин Лазэр
ЦП
85
Диего Ариас
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Шэмрок Роверс
1
Райан Томпсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
17
Кен Оман
ЦЗ
5
Дэн Мюррей
ЦЗ
2
Пэт Салливан
ПЗ
26
Джим Патерсон
ЛП
6
Стефан О'Доннелл
ОП
6
Стефан Райс
ОП
18
Крис Тюрнер
ЦП
20
Билли Деннехи
ПП
10
Карл Шеппард
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
77
Александрос Апостолопулос
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
27
Мирослав Шнауцнер
ПЗ
7
Гиоргос Георгиадис
ЦП
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Шэмрок Роверс
16
Ричард Браш
ВР
4
Крэйг Сивз
ЦЗ
7
Гэри МакКейб
ЦП
22
Коннор МакКормак
ЦП
8
Ронан Финн
ЦП
27
Роан Рикеттс
ЦП
16
Киран Килдафф
ЦФ
3-2-3-2
1
Халкиас
20
Виейринья
13
Малезас
8
Чирилло
16
Лино
77
Этто
21
Ивич
15
Лазэр
85
Ариас
33
Атанасиадис
14
Салпингидис
4-2-3-1
1
Томпсон
2
Салливан
17
Оман
5
Мюррей
3
Стивенс
6
О'Доннелл
6
Райс
20
Деннехи
18
Тюрнер
26
Патерсон
10
Шеппард
16
Лино
27
Шнауцнер
27
Шнауцнер
16
Лино
33
Атанасиадис
7
Георгиадис
7
Георгиадис
33
Атанасиадис
14
Салпингидис
9
Папацоглу
9
Папацоглу
14
Салпингидис
10
Шеппард
7
МакКейб
7
МакКейб
10
Шеппард
18
Тюрнер
16
Килдафф
16
Килдафф
18
Тюрнер
26
Патерсон
8
Финн
8
Финн
26
Патерсон
Остались в запасе
ПАОК
Шэмрок Роверс
77
Александрос Апостолопулос
ЦЗ
71
Панайотис Гликос
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
Главный тренер
Ласло Болони
16
Ричард Браш
ВР
4
Крэйг Сивз
ЦЗ
22
Коннор МакКормак
ЦП
27
Роан Рикеттс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
77
Александрос Апостолопулос
ЦЗ
71
Панайотис Гликос
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
Остались в запасе
16
Ричард Браш
ВР
4
Крэйг Сивз
ЦЗ
22
Коннор МакКормак
ЦП
27
Роан Рикеттс
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча ПАОК - Шэмрок Роверс
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тумба
Новости команд
Все
ПАОК
Шэмрок Роверс
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Шэмрок Роверс» – «КуПС»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Эгнатия» – «Шэмрок Роверс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
«Шэмрок Роверс» – «Эгнатия»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
3 августа
«Шэмрок Роверс» – «Арарат-Армения»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«Шэмрок Роверс» – «Арарат-Армения»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
27 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+