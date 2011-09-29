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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ренн - Атлетико
Ренн - Атлетико: обзор матча 29 сентября 2011
Ренн
29.09.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 2 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
55'
В. Уго Монтаньо
84'
Хуанфран
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Атлетико
ГОЛ! 1:1!
Хуанфран
Пас отдал
Д. Коста
Замена
Хуанфран
️️️️
А. Туран
Замена
Я. М'Вила
️️️️
С. Дальма
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Габи
Замена
Ю. Хаджи
️️️️
В. Уго Монтаньо
Желтая карточка
Д. Питройпа
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Адриан
Замена
Д. Питройпа
️️️️
Ж. Кембо-Экоко
ГОЛ! 1:0!
В. Уго Монтаньо
Пас отдал
С. Дальма
Желтая карточка
Р. Данзе
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
А. Туран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЛЗ
40
Жорж Манджек
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
29
Ромен Данзе
(К)
ПЗ
25
Жюльен Фере
ЛП
3
Тонго-Хамед Думбия
ОП
6
Александер Теттей
ОП
10
Стефан Дальма
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
16
Филипе Луис
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
14
Габи
ОП
66
Арда Туран
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Ренн
1
Абдулайе Диалло
ВР
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
4-2-3-1
56
Костиль
28
Теофил-Катерин
40
Манджек
27
Кана-Бийик
29
Данзе
3
Думбия
6
Теттей
25
Фере
10
Дальма
9
Кембо-Экоко
31
Монтаньо
4-1-1-1-3
1
Куртуа
16
Луис
18
Домингес
13
Миранда
4
Суарес
14
Габи
66
Туран
80
Переа
20
Адриан
9
Фалькао
19
Коста
10
Дальма
6
М'Вила
6
М'Вила
10
Дальма
9
Кембо-Экоко
11
Питройпа
11
Питройпа
9
Кембо-Экоко
31
Монтаньо
15
Хаджи
15
Хаджи
31
Монтаньо
66
Туран
20
Хуанфран
20
Хуанфран
66
Туран
20
Адриан
11
Сальвио
11
Сальвио
20
Адриан
14
Габи
19
Рейес
19
Рейес
14
Габи
Остались в запасе
Ренн
Атлетико
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Абдулайе Диалло
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Абдулайе Диалло
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Ренн - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 20:50 (прямая) 08:20 (пятница, 30 сентября)
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