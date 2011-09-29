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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рубин - ПАОК
Рубин - ПАОК: обзор матча 29 сентября 2011
Рубин
29.09.2011, четверг, 19:00
Лига Европы, группа A, 2 тур
2 : 2
Завершен
ПАОК
52'
Н. Вальдес
64'
В. Дядюн
24'
С. Атанасиадис
78'
Г. Фотакис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - ПАОК
Замена
П. Быстров
️️️️
А. Касаев
ГОЛ! 2:2!
Г. Фотакис
Пас отдал
Этто
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Н. Вальдес
Замена
В. Ивич
️️️️
К. Лазэр
ГОЛ! 2:1!
В. Дядюн
Желтая карточка
А. Касаев
Желтая карточка
С. Малезас
Замена
Б. Чирилло
️️️️
П. Контрерас
ГОЛ! 1:1!
Н. Вальдес
Пас отдал
Б. Натхо
Замена
С. Балафас
️️️️
Д. Ариас
Желтая карточка
О. Кузьмин
ГОЛ! 0:1!
С. Атанасиадис
Пас отдал
Г. Георгиадис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
5
Петр Немов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦП
10
Бибрас Натхо
(К)
ЦП
11
Алан Касаев
ПВ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
ПАОК
18
Дарио Крешич
ВР
13
Стилянос Малезас
ЛЗ
16
Лино
ЦЗ
15
Пабло Контрерас
(К)
ЦЗ
77
Этто
ПЗ
15
Костин Лазэр
ЛП
28
Георгиос Фотакис
ЦП
7
Гиоргос Георгиадис
ЦП
85
Диего Ариас
ПП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
20
Виейринья
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
ПАОК
1
Константинос Халкиас
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
27
Мирослав Шнауцнер
ПЗ
21
Владимир Ивич
ЦП
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
4-3-2-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
16
Боккетти
5
Немов
16
Нобоа
17
Дядюн
10
Натхо
61
Карадениз
11
Касаев
16
Вальдес
4-4-2
18
Крешич
77
Этто
16
Лино
15
Контрерас
13
Малезас
85
Ариас
28
Фотакис
7
Георгиадис
15
Лазэр
20
Виейринья
33
Атанасиадис
16
Вальдес
7
Рязанцев
7
Рязанцев
16
Вальдес
11
Касаев
0
Быстров
0
Быстров
11
Касаев
15
Контрерас
8
Чирилло
8
Чирилло
15
Контрерас
85
Ариас
25
Балафас
25
Балафас
85
Ариас
15
Лазэр
21
Ивич
21
Ивич
15
Лазэр
Остались в запасе
Рубин
ПАОК
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Константинос Халкиас
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
27
Мирослав Шнауцнер
ПЗ
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
Остались в запасе
1
Константинос Халкиас
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
27
Мирослав Шнауцнер
ПЗ
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Рубин - ПАОК
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Ханссон
(Хольмсё)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 18:00 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Спорт" 08:00 (пятница, 30 сентября)
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