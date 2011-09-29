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Судьи
Главный судья:
Мартин Ханссон (Хольмсё)

Рубин - ПАОК

29.09.2011, Четверг, 19:00 мск Казань, стадион Центральный Трансляция: "СПОРТ ПЛЮС" 18:00 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Спорт" 08:00 (пятница, 30 сентября) Лига Европы, 2 тур Рубин - ПАОК
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПАОК 6 3 3 0 10:6 +4 12
2. Рубин 6 3 2 1 11:5 +6 11
3. Тоттенхэм 6 3 1 2 9:4 +5 10
4. Шэмрок Роверс 6 0 0 6 4:19 -15 0
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