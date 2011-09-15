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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брюгге - Марибор
Брюгге - Марибор: обзор матча 15 сентября 2011
Брюгге
15.09.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 1 тур
2 : 0
Завершен
Марибор
7'
В. Оджиджа-Офое
24'
Н. Дирар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Марибор
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Т. Хогли
+1
Вторая желтая
А. Райчевич
Желтая карточка
Р. Донк
Замена
М. Милец
️️️️
А. Меяч
Желтая карточка
Д. Блондель
Замена
Г. Цвиянович
️️️️
А. Мертель
Замена
Т. Менье
️️️️
Л. Рафаэлов
Замена
Д. Блондель
️️️️
В. Васкес
Замена
Р. Берич
️️️️
А. Ибраими
Желтая карточка
А. Ибраими
ГОЛ! 2:0!
Н. Дирар
Пас отдал
Л. Рафаэлов
10'
Желтая карточка
А. Райчевич
ГОЛ! 1:0!
В. Оджиджа-Офое
Пас отдал
Н. Дирар
Желтая карточка
Ж. Филипович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Даан ван Гейсегем
ЦЗ
4
Карл Хофкенс
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
7
Виктор Васкес
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Адрие Костер
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
32
Аргус
ЦЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
28
Митя Вилер
ЦЗ
5
Желько Филипович
ОП
70
Алеш Мертель
ОП
78
Деян Мезга
ЦП
17
Далибор Волаш
ЦФ
9
Маркос Таварес
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Брюгге
20
Свен Дхуст
ВР
21
Джимми Де Йонге
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Джонатан Блондель
ЛП
41
Тиболт ван Акер
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Марибор
13
Матей Радан
ВР
22
Мартин Милец
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
22
Нейц Потокар
ПП
9
Роберт Берич
ЦФ
31
Зоран Лесьяк
ЦФ
23
Этьен Великонья
ЦФ
4-5-1
26
Коосеманс
15
ван Гейсегем
4
Хофкенс
4
Донк
2
Хогли
8
Дирар
11
Рафаэлов
8
Оджиджа-Офое
25
Зимлинг
7
Васкес
17
Акпала
4-2-1-3
33
Ханданович
32
Аргус
26
Райчевич
28
Вилер
7
Меяч
5
Филипович
70
Мертель
78
Мезга
9
Ибраими
9
Таварес
17
Волаш
11
Рафаэлов
12
Менье
12
Менье
11
Рафаэлов
7
Васкес
11
Блондель
11
Блондель
7
Васкес
2
Хогли
17
Лестьенн
17
Лестьенн
2
Хогли
7
Меяч
22
Милец
22
Милец
7
Меяч
70
Мертель
14
Цвиянович
14
Цвиянович
70
Мертель
9
Ибраими
9
Берич
9
Берич
9
Ибраими
Остались в запасе
Брюгге
Марибор
41
Тиболт ван Акер
ЦП
21
Джимми Де Йонге
ЦЗ
20
Свен Дхуст
ВР
Главный тренер
Адрие Костер
13
Матей Радан
ВР
22
Нейц Потокар
ПП
31
Зоран Лесьяк
ЦФ
23
Этьен Великонья
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Остались в запасе
41
Тиболт ван Акер
ЦП
21
Джимми Де Йонге
ЦЗ
20
Свен Дхуст
ВР
Остались в запасе
13
Матей Радан
ВР
22
Нейц Потокар
ПП
31
Зоран Лесьяк
ЦФ
23
Этьен Великонья
ЦФ
Главный тренер
Адрие Костер
Главный тренер
Дарко Миланич
Статистика матча Брюгге - Марибор
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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