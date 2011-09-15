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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Тоттенхэм
ПАОК - Тоттенхэм: обзор матча 15 сентября 2011
ПАОК
15.09.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 1 тур
0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Тоттенхэм
+2
Замена
Д. Парретт
️️️️
Д. Дос Сантос
Желтая карточка
Д. Дос Сантос
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
Я. Фальке
Желтая карточка
Т. Кэрролл
Желтая карточка
В. Чорлука
Замена
В. Ивич
️️️️
Г. Фотакис
Желтая карточка
Г. Фотакис
Желтая карточка
П. Гарсия
Желтая карточка
Д. Ариас
Пенальти не реализован!
Лино
Желтая карточка
К. Кудичини
Желтая карточка
Г. Кейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
18
Дарио Крешич
ВР
16
Лино
ЛЗ
15
Пабло Контрерас
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
77
Этто
ПЗ
8
Пабло Гарсия
ЦП
28
Георгиос Фотакис
ЦП
85
Диего Ариас
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Макис Хавос
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
ПАОК
1
Константинос Халкиас
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
27
Мирослав Шнауцнер
ПЗ
21
Владимир Ивич
ЦП
21
Ставрос Цукалас
ПП
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
23
Джек Бартрэм
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
58
Дин Парретт
ЦП
47
Джейк Николсон
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
3-2-3-2
18
Крешич
15
Контрерас
20
Виейринья
13
Малезас
16
Лино
77
Этто
8
Гарсия
28
Фотакис
85
Ариас
33
Атанасиадис
14
Салпингидис
3-1-1-2-3
23
Кудичини
2
Уокер
14
Чорлука
4
Бассонг
8
Ливермор
14
Кэрролл
25
Таунсенд
44
Фальке
10
Павлюченко
9
Кейн
10
Дос Сантос
28
Фотакис
21
Ивич
21
Ивич
28
Фотакис
10
Дос Сантос
58
Парретт
58
Парретт
10
Дос Сантос
44
Фальке
2
Фредерикс
2
Фредерикс
44
Фальке
Остались в запасе
ПАОК
Тоттенхэм
1
Константинос Халкиас
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
27
Мирослав Шнауцнер
ПЗ
21
Ставрос Цукалас
ПП
Главный тренер
Макис Хавос
47
Джейк Николсон
ЦП
23
Джек Бартрэм
ЦЗ
1
Эурелью Гомес
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
1
Константинос Халкиас
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
27
Мирослав Шнауцнер
ПЗ
21
Ставрос Цукалас
ПП
Остались в запасе
47
Джейк Николсон
ЦП
23
Джек Бартрэм
ЦЗ
1
Эурелью Гомес
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Главный тренер
Макис Хавос
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча ПАОК - Тоттенхэм
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
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