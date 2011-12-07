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Лига чемпионов 2026/2027
Вильярреал - Наполи
Вильярреал - Наполи: обзор матча 07 декабря 2011
Вильярреал
07.12.2011, среда, 23:45
Лига Чемпионов, группа A, 6 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
65'
Г. Инлер
76'
М. Гамшик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Наполи
+2
Замена
Д. Грава
️️️️
К. Суньига
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Желтая карточка
А. Лопес
Замена
Г. Пандев
️️️️
Э. Кавани
Замена
Б. Джемаили
️️️️
М. Гамшик
Замена
Гонсало
️️️️
К. Сапата
ГОЛ! 0:2!
М. Гамшик
Пас отдал
Э. Лавесси
Замена
Хоселу
️️️️
М. Сенна
ГОЛ! 0:1!
Г. Инлер
Пас отдал
М. Гамшик
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Нилмар
Желтая карточка
Э. Перес
Желтая карточка
К. Сапата
Желтая карточка
Д. Де Гузман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
21
Бруно
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
7
Нилмар
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
16
Маркос Гульон
ЦП
9
Хоселу
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
4-3-3
13
Лопес
3
Ориоль
37
Мусаккио
25
Сапата
6
Лопес
21
Бруно
19
Сенна
18
Де Гузман
30
Перес
15
Рубен
7
Нилмар
3-5-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
6
Ароника
14
Кампаньяро
11
Маджо
17
Гамшик
88
Инлер
5
Гаргано
18
Суньига
10
Кавани
22
Лавесси
25
Сапата
2
Гонсало
2
Гонсало
25
Сапата
7
Нилмар
17
Камуньяс
17
Камуньяс
7
Нилмар
19
Сенна
9
Хоселу
9
Хоселу
19
Сенна
18
Суньига
2
Грава
2
Грава
18
Суньига
17
Гамшик
21
Джемаили
21
Джемаили
17
Гамшик
10
Кавани
21
Пандев
21
Пандев
10
Кавани
Остались в запасе
Вильярреал
Наполи
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Маркос Гульон
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Маркос Гульон
ЦП
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Вильярреал - Наполи
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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