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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Марсель
Боруссия Д - Марсель: обзор матча 06 декабря 2011
Боруссия Д
06.12.2011, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, группа F, 6 тур
2 : 3
Завершен
Марсель
22'
Я. Блащиковски
31'
М. Хуммельс (П)
45+3'
Л. Реми
84'
Ж. Айю
86'
М. Вальбуэна
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Марсель
ГОЛ! 2:3!
М. Вальбуэна
ГОЛ! 2:2!
Ж. Айю
Пас отдал
М. Вальбуэна
Желтая карточка
М. Вальбуэна
Желтая карточка
А. Диарра
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Л. Реми
Желтая карточка
А. Айю
Желтая карточка
Ф. Сантана
Замена
Ж. Айю
️️️️
Л. Гонсалес
Замена
С. Кагава
️️️️
Л. Барриос
Замена
Б. Шейру
️️️️
С. Мбиа
Замена
И. Перишич
️️️️
М. Гетце
+3
ГОЛ! 2:1!
Л. Реми
Пас отдал
М. Амалфитано
Желтая карточка
М. Амалфитано
Замена
А. Да Силва
️️️️
С. Кель
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Хуммельс
Травма
С. Кель
Желтая карточка
С. Мбиа
ГОЛ! 1:0!
Я. Блащиковски
Пас отдал
Р. Левандовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
15
Крис Лев
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Себастьян Кель
(К)
ЦП
27
Марио Гетце
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
12
Алу Диарра
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
31
Морган Амалфитано
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Антонио Да Силва
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Марсель
1
Женнаро Брасильяно
ВР
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
4-3-1-2
1
Вайденфеллер
15
Лев
15
Хуммельс
28
Сантана
26
Пищек
20
Гюндоган
5
Кель
16
Блащиковски
27
Гетце
10
Барриос
9
Левандовски
4-4-1-1
30
Манданда
3
Аспиликуэта
20
Диавара
63
Н'Кулу
13
Траоре
31
Амалфитано
27
Гонсалес
25
Мбиа
12
Диарра
24
Айю
14
Реми
27
Гетце
14
Перишич
14
Перишич
27
Гетце
5
Кель
8
Да Силва
8
Да Силва
5
Кель
10
Барриос
10
Кагава
10
Кагава
10
Барриос
25
Мбиа
8
Шейру
8
Шейру
25
Мбиа
14
Реми
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
14
Реми
27
Гонсалес
10
Айю
10
Айю
27
Гонсалес
Остались в запасе
Боруссия Д
Марсель
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
77
Шарль Каборе
ОП
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
77
Шарль Каборе
ОП
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Боруссия Д - Марсель
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Помощники судьи:
Стивен Чайлд
Саймон Бек
Дополнительные помощники:
Стюарт Эттуэлл
Майкл Оливер
Резервный судья:
Майкл Дин
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 23:30 (прямая)
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