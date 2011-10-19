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Судьи
Главный судья:
Том-Харальд Хаген (Норвегия)

Милан - БАТЭ

19.10.2011, Среда, 22:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 22:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 14:30 (четверг, 20 октября) Лига Чемпионов, 3 тур Милан - БАТЭ
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 6 5 1 0 20:4 +16 16
2. Милан 6 2 3 1 11:8 +3 9
3. Виктория П 6 1 2 3 4:11 -7 5
4. БАТЭ 6 0 2 4 2:14 -12 2
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