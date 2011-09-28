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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марсель - Боруссия Д
Марсель - Боруссия Д: обзор матча 28 сентября 2011
Марсель
28.09.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 2 тур
3 : 0
Завершен
Боруссия Д
20'
А. Айю
65'
Л. Реми
72'
А. Айю (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Боруссия Д
Вторая желтая
Ж. Айю
+2
Замена
Ж. Сабо
️️️️
А. Айю
Желтая карточка
Ж. Айю
Замена
М. Амалфитано
️️️️
Л. Гонсалес
Замена
Л. Барриос
️️️️
Р. Левандовски
Замена
Ж. Айю
️️️️
Л. Реми
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Айю
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
С. Кагава
Замена
И. Перишич
️️️️
К. Гросскройц
ГОЛ! 2:0!
Л. Реми
Желтая карточка
Ж. Морель
Желтая карточка
М. Хуммельс
ГОЛ! 1:0!
А. Айю
Пас отдал
Л. Реми
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
21
Жереми Морель
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
12
Алу Диарра
ЦП
77
Шарль Каборе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
27
Лучо Гонсалес
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛВ
5
Себастьян Кель
(К)
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Марсель
1
Женнаро Брасильяно
ВР
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
21
Крис Гади
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Антонио Да Силва
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
4-2-3-1
30
Манданда
21
Морель
20
Диавара
63
Н'Кулу
3
Аспиликуэта
12
Диарра
77
Каборе
24
Айю
27
Гонсалес
28
Вальбуэна
14
Реми
3-2-1-3-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
15
Хуммельс
3
Суботич
26
Пищек
29
Шмельцер
5
Кель
10
Кагава
27
Гетце
6
Гросскройц
9
Левандовски
24
Айю
26
Сабо
26
Сабо
24
Айю
27
Гонсалес
31
Амалфитано
31
Амалфитано
27
Гонсалес
14
Реми
10
Айю
10
Айю
14
Реми
6
Гросскройц
14
Перишич
14
Перишич
6
Гросскройц
10
Кагава
16
Блащиковски
16
Блащиковски
10
Кагава
9
Левандовски
10
Барриос
10
Барриос
9
Левандовски
Остались в запасе
Марсель
Боруссия Д
21
Крис Гади
ЦФ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
21
Крис Гади
ЦФ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
29
Биллел Омрани
ЦФ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Марсель - Боруссия Д
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 22:30 (прямая) 16:45 (четверг, 29 сентября)
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