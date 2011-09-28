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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - Генк
Байер - Генк: обзор матча 28 сентября 2011
Байер
28.09.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 2 тур
2 : 0
Завершен
Генк
30'
Л. Бендер
90+1'
М. Баллак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Генк
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Ш. Кисслинг
+2
ГОЛ! 2:0!
М. Баллак
+1
Желтая карточка
О. Топрак
Замена
М. Баллак
️️️️
М. Кадлец
Замена
К. Нванганга
️️️️
Д. Хуберт
Замена
Х. Хиланд
️️️️
Надсон
Замена
Х. Балич
️️️️
Р. Аугусто
Желтая карточка
М. Кадлец
Замена
Э. Барда
️️️️
Й. Фоссен
Желтая карточка
Д. Пудил
ГОЛ! 1:0!
Л. Бендер
Пас отдал
Ш. Кисслинг
Желтая карточка
Надсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
33
Сидней Сэм
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Генк
26
Ласло Котелеш
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
5
Давид Хуберт
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
9
Марвин Огунжими
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Генк
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
2
Абель Масуэро
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
11
Халим Хиланд
ОП
21
Дюгари Ндабашинзе
ЦП
24
Кеннеди Нванганга
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
4-5-1
1
Лено
3
Кадлец
7
Райнарц
21
Топрак
8
Бендер
7
Аугусто
6
Рольфес
20
Шюррле
8
Кастро
33
Сэм
11
Кисслинг
4-3-1-2
26
Котелеш
16
Нгонгка
30
Надсон
12
Симайс
36
Пудил
5
Хуберт
7
Буффель
28
Тошер
7
Де Брюйне
9
Огунжими
9
Фоссен
3
Кадлец
13
Баллак
13
Баллак
3
Кадлец
7
Аугусто
5
Балич
5
Балич
7
Аугусто
11
Кисслинг
9
Дердийок
9
Дердийок
11
Кисслинг
5
Хуберт
24
Нванганга
24
Нванганга
5
Хуберт
30
Надсон
11
Хиланд
11
Хиланд
30
Надсон
9
Фоссен
10
Барда
10
Барда
9
Фоссен
Остались в запасе
Байер
Генк
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Робин Дутт
2
Абель Масуэро
ЦЗ
21
Дюгари Ндабашинзе
ЦП
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
Главный тренер
Марио Бин
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
Остались в запасе
2
Абель Масуэро
ЦЗ
21
Дюгари Ндабашинзе
ЦП
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Марио Бин
Статистика матча Байер - Генк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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