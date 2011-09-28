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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Валенсия - Челси
Валенсия - Челси: обзор матча 28 сентября 2011
Валенсия
28.09.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 2 тур
1 : 1
Завершен
Челси
86'
Р. Сольдадо (П)
55'
Ф. Лэмпард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Челси
+2
Желтая карточка
Ф. Малуда
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Сольдадо
Желтая карточка
С. Калу
Замена
С. Калу
️️️️
Ф. Лэмпард
Замена
С. Фегули
️️️️
П. Эрнандес
Замена
Жонас
️️️️
Э. Банега
Замена
Н. Анелька
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Р. Мейрелеш
️️️️
Рамирес
Замена
П. Пьятти
️️️️
Ж. Матье
ГОЛ! 0:1!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Ф. Малуда
Желтая карточка
Д. Альбельда
Желтая карточка
В. Руис
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
22
Жереми Матье
ЛП
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
(К)
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
19
Пабло Эрнандес
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Рамирес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
13
Флоран Малуда
РФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
17
Жонас
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
4-4-1-1
25
Алвес
18
Альба
23
Рами
4
Руис
23
Мигел
22
Матье
11
Банега
6
Альбельда
19
Эрнандес
20
Каналес
9
Сольдадо
4-3-1-2
1
Чех
3
Босингва
4
Луис
26
Терри
3
Коул
7
Рамирес
12
Оби Микел
8
Лэмпард
64
Мата
13
Малуда
9
Торрес
19
Эрнандес
8
Фегули
8
Фегули
19
Эрнандес
22
Матье
10
Пьятти
10
Пьятти
22
Матье
11
Банега
17
Жонас
17
Жонас
11
Банега
7
Рамирес
14
Мейрелеш
14
Мейрелеш
7
Рамирес
8
Лэмпард
8
Калу
8
Калу
8
Лэмпард
9
Торрес
39
Анелька
39
Анелька
9
Торрес
Остались в запасе
Валенсия
Челси
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
22
Росс Тернбулл
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Валенсия - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
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Валенсия
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01.11.2026
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1 : 2
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0 : 0
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Испания. Примера, 8 тур
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2 : 2
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1 : 0
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Челси
2 : 0
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
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Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:30 (прямая)
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