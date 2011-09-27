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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Вильярреал
Наполи - Вильярреал: обзор матча 27 сентября 2011
Наполи
27.09.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 2 тур
2 : 0
Завершен
Вильярреал
17'
М. Гамшик
19'
Э. Кавани (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Вильярреал
Замена
М. Сантана
️️️️
Э. Лавесси
+1
Желтая карточка
Кани
Желтая карточка
Д. Росси
Замена
Э. Перес
️️️️
Д. Де Гузман
Замена
М. Вакасо
️️️️
М. Сенна
Замена
Д. Маскара
️️️️
М. Гамшик
Замена
Г. Пандев
️️️️
Э. Кавани
Травма
Э. Лавесси
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Гонсало
20'
Желтая карточка
Гонсало
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Кавани
19'
ГОЛ! 1:0!
М. Гамшик
Пас отдал
Э. Лавесси
17'
Желтая карточка
С. Ароника
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЛЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
АП
18
Камило Суньига
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Гонсало
ПЗ
21
Бруно
ЛП
19
Маркос Сенна
ЦП
8
Кани
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ПП
7
Нилмар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
4-4-1-1
16
Де Санктис
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
3
Доссена
6
Ароника
88
Инлер
17
Гамшик
5
Гаргано
18
Суньига
22
Лавесси
10
Кавани
4-4-2
13
Лопес
2
Гонсало
37
Мусаккио
25
Сапата
21
Катала
18
Де Гузман
19
Сенна
8
Кани
21
Бруно
25
Росси
7
Нилмар
22
Лавесси
11
Сантана
11
Сантана
22
Лавесси
17
Гамшик
25
Маскара
25
Маскара
17
Гамшик
10
Кавани
21
Пандев
21
Пандев
10
Кавани
2
Гонсало
17
Камуньяс
17
Камуньяс
2
Гонсало
19
Сенна
22
Вакасо
22
Вакасо
19
Сенна
18
Де Гузман
30
Перес
30
Перес
18
Де Гузман
Остались в запасе
Наполи
Вильярреал
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
1
Сесар Санчес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Наполи - Вильярреал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Франк Де Блекере
(Оденарде)
Помощники судьи:
Петер Херманс
Марк Симонс (оба - Бельгия)
Дополнительные помощники:
Александр Буко
Люк Ваутерс (оба - Бельгия)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 22:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 14:20 (среда, 28 сентября)
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