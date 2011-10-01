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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Питерборо Юнайтед - Донкастер Роверс
Питерборо Юнайтед - Донкастер Роверс: обзор матча 01 октября 2011
Питерборо Юнайтед
01.10.2011, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 2
Завершен
Донкастер Роверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Донкастер Роверс
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0
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