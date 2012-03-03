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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Порту
Бенфика - Порту: обзор матча 03 марта 2012
Бенфика
03.03.2012, суббота, 00:15
Португалия. Высшая лига, 21 тур
2 : 3
Завершен
Порту
42'
О. Кардосо
48'
О. Кардосо
7'
Халк
64'
Х. Родригес
87'
Майкон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Порту
Желтая карточка
М. Перейра
+4
+3
Замена
К. Сэпунару
️️️️
Халк
+2
Желтая карточка
Халк
+1
Желтая карточка
Элтон
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Х. Гарсия
ГОЛ! 2:3!
Майкон
Пас отдал
Фернандо
Замена
Клебер
️️️️
Ж. Моутинью
Вторая желтая
Эмерсон
Замена
М. Витор
️️️️
Э. Гарай
Травма
Э. Гарай
Травма
А. Витсель
ГОЛ! 2:2!
Х. Родригес
Пас отдал
Ж. Моутинью
Желтая карточка
Эмерсон
Замена
Х. Родригес
️️️️
Роланду
Замена
Родриго
️️️️
П. Аймар
ГОЛ! 2:1!
О. Кардосо
Пас отдал
П. Аймар
Желтая карточка
О. Кардосо
ГОЛ! 1:1!
О. Кардосо
Пас отдал
А. Витсель
Желтая карточка
Джалма
Желтая карточка
А. Перейра
Желтая карточка
Роланду
11'
Травма
Л. Гонсалес
ГОЛ! 0:1!
Халк
Пас отдал
А. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Артур
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
4
Луизао
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЛП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
6
Хави Гарсия
ПП
3
Нолито
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Порту
1
Элтон
ВР
3
Майкон
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Альваро Перейра
ПЗ
7
Халк
ЛП
5
Фернандо
ОП
21
Марк Янко
АП
8
Жоао Моутинью
ПП
10
Джалма
ЦФ
27
Лучо Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Бенфика
82
Эдуарду
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
11
Бруно Сезар
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Порту
1
Рафаэль Бракали
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
16
Стивен Дефур
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
13
Клебер
ЦФ
4-3-1-2
1
Артур
19
Эмерсон
4
Луизао
24
Гарай
2
Перейра
10
Гайтан
28
Витсель
6
Хави Гарсия
10
Аймар
7
Кардосо
3
Нолито
4-1-2-1-2
1
Элтон
2
Перейра
6
Роланду
30
Отаменди
3
Майкон
5
Фернандо
8
Моутинью
7
Халк
21
Янко
27
Гонсалес
10
Джалма
24
Гарай
4
Витор
4
Витор
24
Гарай
6
Хави Гарсия
7
Оливейра
7
Оливейра
6
Хави Гарсия
10
Аймар
19
Родриго
19
Родриго
10
Аймар
7
Халк
22
Сэпунару
22
Сэпунару
7
Халк
6
Роланду
23
Родригес
23
Родригес
6
Роланду
8
Моутинью
13
Клебер
13
Клебер
8
Моутинью
Остались в запасе
Бенфика
Порту
82
Эдуарду
ВР
18
Неманья Матич
ОП
11
Бруно Сезар
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Рафаэль Бракали
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
16
Стивен Дефур
ЦП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
82
Эдуарду
ВР
18
Неманья Матич
ОП
11
Бруно Сезар
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Бракали
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
16
Стивен Дефур
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Бенфика - Порту
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Эштадиу да Луж
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