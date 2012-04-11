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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Палермо
Фиорентина - Палермо: обзор матча 11 апреля 2012
Фиорентина
11.04.2012, среда, 22:45
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 0
Завершен
Палермо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Палермо
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Й. Иличич
Желтая карточка
С. Йоветич
Желтая карточка
Амаури
Замена
М. Кассани
️️️️
А. Гамберини
Замена
И. Будан
️️️️
Э. Пизано
Замена
А. Лаццари
️️️️
Х. Харджа
Желтая карточка
Й. Иличич
Желтая карточка
А. Бачинович
Замена
А. Бачинович
️️️️
Э. Баррето
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЛЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЛП
13
Хуссин Харджа
ЦП
29
Лоренцо Де Сильвестри
АП
85
Валон Бехрами
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Палермо
2
Эмилиано Вивиано
ВР
5
Эрос Пизано
ЛАЗ
17
Андреа Мантовани
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Массимо Донати
ПАЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Фиорентина
33
Нето
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
62
Жеврем Коснич
ЦЗ
25
Армин Бачинович
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Эран Захави
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
4-3-1-2
1
Боруц
5
Гамберини
21
Паскуаль
22
Настасич
14
Натали
18
Монтоливо
13
Харджа
85
Бехрами
29
Де Сильвестри
11
Амаури
9
Йоветич
3-2-3-2
2
Вивиано
17
Мантовани
18
Лабрин
6
Муньос
5
Донати
5
Пизано
8
Баррето
16
Бертоло
14
Делла Рокка
72
Иличич
11
Эрнандес
5
Гамберини
6
Кассани
6
Кассани
5
Гамберини
13
Харджа
10
Лаццари
10
Лаццари
13
Харджа
8
Баррето
25
Бачинович
25
Бачинович
8
Баррето
72
Иличич
20
Васкес
20
Васкес
72
Иличич
5
Пизано
19
Будан
19
Будан
5
Пизано
Остались в запасе
Фиорентина
Палермо
33
Нето
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
62
Жеврем Коснич
ЦЗ
30
Александрос Цорвас
ВР
7
Эран Захави
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Остались в запасе
33
Нето
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
62
Жеврем Коснич
ЦЗ
30
Александрос Цорвас
ВР
7
Эран Захави
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Бортоло Мутти
Статистика матча Фиорентина - Палермо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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