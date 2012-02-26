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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Интер
Наполи - Интер: обзор матча 26 февраля 2012
Наполи
26.02.2012, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Интер
59'
Э. Лавесси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Интер
Замена
А. Доссена
️️️️
Б. Джемаили
Замена
М. Бритос
️️️️
Э. Лавесси
Красная карточка
С. Ароника
Желтая карточка
А. Поли
Желтая карточка
Д. Фараони
Желтая карточка
И. Кордоба
Замена
А. Поли
️️️️
Д. Станкович
ГОЛ! 1:0!
Э. Лавесси
Пас отдал
Б. Джемаили
Замена
И. Кордоба
️️️️
Д. Форлан
Замена
Д. Паццини
️️️️
У. Снейдер
Желтая карточка
Д. Милито
Желтая карточка
В. Гаргано
19'
13'
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Блерим Джемаили
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЛП
5
Деян Станкович
ОП
10
Уэсли Снейдер
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
21
Горан Пандев
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
3-4-1-2
16
Де Санктис
6
Ароника
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
18
Суньига
5
Гаргано
88
Инлер
11
Маджо
21
Джемаили
22
Лавесси
10
Кавани
4-1-2-1-2
20
Сезар
19
Фараони
6
Самуэль
2
Лусио
5
Нагатомо
5
Станкович
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
10
Снейдер
22
Милито
10
Форлан
22
Лавесси
3
Бритос
3
Бритос
22
Лавесси
21
Джемаили
3
Доссена
3
Доссена
21
Джемаили
10
Форлан
2
Кордоба
2
Кордоба
10
Форлан
5
Станкович
15
Поли
15
Поли
5
Станкович
10
Снейдер
11
Паццини
11
Паццини
10
Снейдер
Остались в запасе
Наполи
Интер
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
21
Горан Пандев
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
12
Лука Кастеллацци
ВР
10
Жоэль Оби
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
21
Горан Пандев
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
10
Жоэль Оби
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Наполи - Интер
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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