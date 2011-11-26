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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Наполи
Аталанта - Наполи: обзор матча 26 ноября 2011
Аталанта
26.11.2011, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
64'
Х. Денис
90+4'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Наполи
+4
ГОЛ! 1:1!
Э. Кавани
Пас отдал
М. Сантана
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Х. Денис
+2
+1
Желтая карточка
Э. Лавесси
Желтая карточка
А. Консильи
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Л. Чигарини
Замена
Г. Марилунго
️️️️
М. Моралес
Желтая карточка
Л. Чигарини
Замена
М. Сантана
️️️️
Б. Джемаили
Замена
К. Маджо
️️️️
К. Суньига
ГОЛ! 1:0!
Х. Денис
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Г. Пандев
Желтая карточка
Ф. Фернандес
Желтая карточка
К. Суньига
Желтая карточка
Э. Скелотто
Желтая карточка
Б. Джемаили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
17
Томас Манфредини
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
88
Надир Минотти
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
4-5-1
47
Консильи
17
Манфредини
13
Пелузо
5
Масиелло
17
Луккини
18
Скелотто
19
Падоин
8
Чигарини
14
Кармона
10
Моралес
19
Денис
3-5-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
6
Фернандес
14
Кампаньяро
18
Суньига
17
Гамшик
5
Гаргано
21
Джемаили
3
Доссена
10
Кавани
21
Пандев
8
Чигарини
7
Бонавентура
7
Бонавентура
8
Чигарини
19
Денис
11
Габбиадини
11
Габбиадини
19
Денис
10
Моралес
19
Марилунго
19
Марилунго
10
Моралес
21
Джемаили
11
Сантана
11
Сантана
21
Джемаили
18
Суньига
11
Маджо
11
Маджо
18
Суньига
21
Пандев
22
Лавесси
22
Лавесси
21
Пандев
Остались в запасе
Аталанта
Наполи
88
Надир Минотти
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
88
Надир Минотти
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Аталанта - Наполи
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
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