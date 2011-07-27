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Расписание матчей
Шахтер - Лион
Шахтер - Лион: обзор матча 27 июля 2011
Шахтер
27.07.2011, среда, 20:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Лион
69'
Жадсон (П)
79'
М. Бастос (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Лион
Желтая карточка
С. Умтити
Замена
Х. Шавалерен
️️️️
Д. Ловрен
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Бастос
Замена
А. Новийо
️️️️
Ж. Пье
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жадсон
Желтая карточка
Д. Ловрен
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
Л. Адриано
Замена
А. Плеа
️️️️
И. Бельфодиль
Травма
Л. Адриано
Замена
А. Ревейер
️️️️
К. Чельстрем
Замена
М. Гоналон
️️️️
А. Сиссоко
Замена
В. Виценец
️️️️
Р. Емельянов
Замена
С. Умтити
️️️️
Л. Гассама
Замена
Эдуардо
️️️️
Д. Коста
Замена
А. Лопеш
️️️️
У. Льорис
Замена
М. Бастос
️️️️
Лисандро
Замена
Д. Бриан
️️️️
Б. Гомис
Замена
Д. Менса
️️️️
Крис
Замена
А. Гай
️️️️
В. Шевчук
Замена
Фернандиньо
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
Жадсон
️️️️
А. Тейшейра
Замена
Д. Срна
️️️️
В. Кобин
Замена
Виллиан
️️️️
Дентиньо
Замена
Л. Адриано
️️️️
М. Морено
Замена
Н. Ищенко
️️️️
С. Кривцов
Замена
А. Чижов
️️️️
Я. Ракицкий
Замена
А. Пятов
️️️️
А. Рыбка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
(К)
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
31
Дентиньо
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
89
Ламин Гассама
ПЗ
26
Сиди Коне
ЛП
4
Ким Чельстрем
ПП
9
Лисандро
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
10
Жадсон
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
36
Арри Новийо
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Рыбка
13
Шевчук
27
Кривцов
44
Ракицкий
14
Кобин
92
Емельянов
22
Мхитарян
11
Коста
11
Тейшейра
9
Морено
31
Дентиньо
3-2-2-3
1
Льорис
26
Пье
6
Ловрен
3
Крис
89
Гассама
26
Сиссоко
4
Чельстрем
26
Коне
19
Бельфодиль
18
Гомис
9
Лисандро
31
Дентиньо
10
Виллиан
10
Виллиан
31
Дентиньо
23
Рыбка
30
Пятов
30
Пятов
23
Рыбка
27
Кривцов
32
Ищенко
32
Ищенко
27
Кривцов
44
Ракицкий
33
Чижов
33
Чижов
44
Ракицкий
14
Кобин
33
Срна
33
Срна
14
Кобин
Адриано
3
Хюбшман
3
Хюбшман
Адриано
13
Шевчук
19
Гай
19
Гай
13
Шевчук
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
22
Мхитарян
92
Емельянов
25
Виценец
25
Виценец
92
Емельянов
11
Тейшейра
10
Жадсон
10
Жадсон
11
Тейшейра
9
Морено
4
Адриано
4
Адриано
9
Морено
11
Коста
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Коста
26
Пье
36
Новийо
36
Новийо
26
Пье
6
Ловрен
7
Шавалерен
7
Шавалерен
6
Ловрен
1
Льорис
1
Лопеш
1
Лопеш
1
Льорис
3
Крис
26
Менса
26
Менса
3
Крис
89
Гассама
14
Умтити
14
Умтити
89
Гассама
4
Чельстрем
15
Ревейер
15
Ревейер
4
Чельстрем
9
Лисандро
7
Бастос
7
Бастос
9
Лисандро
26
Сиссоко
25
Гоналон
25
Гоналон
26
Сиссоко
18
Гомис
7
Бриан
7
Бриан
18
Гомис
19
Бельфодиль
14
Плеа
14
Плеа
19
Бельфодиль
Остались в запасе
Шахтер
Лион
Главный тренер
Мирча Луческу
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
Остались в запасе
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Шахтер - Лион
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
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Лион
Лига Европы, 4 тур
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1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
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