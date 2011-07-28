Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вентспилс - Црвена Звезда
Вентспилс - Црвена Звезда: обзор матча 28 июля 2011
Вентспилс
28.07.2011, четверг, 20:00
Лига Европы
1 : 2
Ответный матч – 0 : 7
Завершен
Црвена Звезда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Вентспилс - Црвена Звезда
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вентспилс
Лига Европы, 2 раунд
Вентспилс
1 : 5
17.09.2020
Русенборг
Лига Европы, 1 раунд
Вентспилс
2 : 1
27.08.2020
Динамо-Авто
Лига Европы, 3 раунд
Витория Гимараеш
6 : 0
14.08.2019
Вентспилс
Лига Европы, 3 раунд
Вентспилс
0 : 3
08.08.2019
Витория Гимараеш
Лига Европы, 2 раунд
Гзира Юнайтед
2 : 2
01.08.2019
Вентспилс
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
- : -
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский центр
Новости команд
Все
Вентспилс
Црвена Звезда
«Црвена Звезда» – «Интер Эскальдес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Интера Эскальдес» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Лугано» – «Црвена звезда»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Чемпионат»: Лапочкин не сообщил УЕФА о попытке влияния на результат матча «Вентспилс» – «Бордо»
2021.04.15 17:36
8
Товарищеские матчи. «Химки» обыграли «Чайку», Овчина помог «Вележу» не уступить «Арсеналу» и другие результаты
2021.02.06 21:58
ЦСКА в первом матче в 2019 году забил пять безответных мячей «Вентспилсу»
2019.01.21 19:44
12
ЦСКА на первом сборе сыграет c «Вентспилсом» и «Мольде»
2019.01.14 12:59
232
Киевское «Динамо» и «Спартак» заинтересованы в 20-летнем форварде «Вентспилса»
2018.08.13 14:55
7
«Црвена Звезда» – «Интер Эскальдес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Интера Эскальдес» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Лугано» – «Црвена звезда»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+