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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Бордо
ПСЖ - Бордо: обзор матча 25 марта 2012
ПСЖ
25.03.2012, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 1
Завершен
Бордо
81'
Г. Оаро
77'
Ш. Диабате
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Бордо
Замена
Ф. Бен Халфаллах
️️️️
Ш. Диабате
Замена
Г. Сертик
️️️️
Н. Морис-Белэй
Замена
Л. Сане
️️️️
Энрике
ГОЛ! 1:1!
Г. Оаро
Пас отдал
М. Бодмер
ГОЛ! 0:1!
Ш. Диабате
Пас отдал
Н. Морис-Белэй
Замена
К. Гамейро
️️️️
Нене
Замена
М. Бодмер
️️️️
М. Сиссоко
Замена
Б. Матюиди
️️️️
Ж. Менез
Желтая карточка
М. Планюс
Желтая карточка
М. Сиссоко
Желтая карточка
Ш. Диабате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Жереми Менез
ПВ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛАЗ
21
Энрике
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ПАЗ
7
Людовик Обраньяк
ЛП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
18
Ярослав Плашил
ПП
14
Шейк Диабате
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
22
Грегори Сертик
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
4-2-3-1
46
Сиригу
29
Тьене
12
Сахо
33
Алекс
13
Жалле
8
Мотта
22
Сиссоко
12
Нене
15
Пасторе
7
Менез
99
Оаро
3-2-3-2
16
Каррассо
21
Энрике
13
Сиани
27
Планюс
25
Мариано
14
Тремулинас
18
Плашил
21
Н'Гуэмо
7
Обраньяк
19
Морис-Белэй
14
Диабате
22
Сиссоко
24
Бодмер
24
Бодмер
22
Сиссоко
7
Менез
8
Матюиди
8
Матюиди
7
Менез
12
Нене
9
Гамейро
9
Гамейро
12
Нене
21
Энрике
22
Сане
22
Сане
21
Энрике
14
Диабате
8
Бен Халфаллах
8
Бен Халфаллах
14
Диабате
19
Морис-Белэй
22
Сертик
22
Сертик
19
Морис-Белэй
Остались в запасе
ПСЖ
Бордо
1
Николя Дюшез
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Франсис Жийо
Статистика матча ПСЖ - Бордо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:55 (прямая)
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