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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Бордо
Марсель - Бордо: обзор матча 10 декабря 2011
Марсель
10.12.2011, суббота, 23:59
Франция. Лига 1, 17 тур
0 : 0
Завершен
Бордо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Бордо
+1
Желтая карточка
Л. Сане
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
Замена
Л. Гонсалес
️️️️
М. Амалфитано
Замена
А. Модест
️️️️
Й. Гуффран
Замена
Ш. Каборе
️️️️
А. Диарра
Замена
Жуссие
️️️️
Д. Белльон
Замена
Г. Сертик
️️️️
А. Савье
Замена
Ж. Айю
️️️️
А. Айю
Травма
Энрике
Желтая карточка
Б. Шейру
Желтая карточка
Я. Плашил
Желтая карточка
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
13
Джими Траоре
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
12
Алу Диарра
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
31
Морган Амалфитано
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Энрике
ПЗ
19
Николя Морис-Белэй
ЛП
94
Йоан Гуффран
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ПП
11
Давид Белльон
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
20
Жуссие
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
4-3-2-1
30
Манданда
20
Диавара
13
Траоре
63
Н'Кулу
3
Аспиликуэта
12
Диарра
8
Шейру
31
Амалфитано
24
Айю
28
Вальбуэна
14
Реми
4-4-2
16
Каррассо
21
Энрике
22
Сане
27
Планюс
14
Тремулинас
21
Н'Гуэмо
94
Гуффран
18
Плашил
19
Морис-Белэй
6
Савье
11
Белльон
12
Диарра
77
Каборе
77
Каборе
12
Диарра
31
Амалфитано
27
Гонсалес
27
Гонсалес
31
Амалфитано
24
Айю
10
Айю
10
Айю
24
Айю
11
Белльон
20
Жуссие
20
Жуссие
11
Белльон
6
Савье
22
Сертик
22
Сертик
6
Савье
94
Гуффран
27
Модест
27
Модест
94
Гуффран
Остались в запасе
Марсель
Бордо
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
16
Род Фанни
ЦЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
1
Кевин Олимпа
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
16
Род Фанни
ЦЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Франсис Жийо
Статистика матча Марсель - Бордо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 23:55 (прямая)
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