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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Барселона
Сарагоса - Барселона: обзор матча 07 апреля 2012
Сарагоса
07.04.2012, суббота, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 4
Завершен
Барселона
30'
К. Аранда
36'
К. Пуйоль
38'
Л. Месси
84'
Л. Месси (П)
90+2'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Барселона
+3
Желтая карточка
Т. Алькантара
+2
ГОЛ! 1:4!
Педро
Пас отдал
Л. Месси
Замена
Хави
️️️️
С. Фабрегас
Желтая карточка
М. Монтойя
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Л. Месси
Желтая карточка
М. Ланцаро
Замена
Хуанкар
️️️️
Р. Микаэл
Замена
М. Монтойя
️️️️
Д. Алвес
Замена
М. Ланцаро
️️️️
И. Обрадович
Замена
Э. Поштига
️️️️
К. Аранда
Желтая карточка
Адриано
Желтая карточка
Р. Микаэл
Замена
С. Бускетс
️️️️
С. Кейта
Вторая желтая
Абрахам
Желтая карточка
С. Кейта
ГОЛ! 1:2!
Л. Месси
Пас отдал
А. Санчес
ГОЛ! 1:1!
К. Пуйоль
Пас отдал
С. Фабрегас
Желтая карточка
Абрахам
ГОЛ! 1:0!
К. Аранда
Желтая карточка
Ф. Сукулини
Пенальти не реализован!
К. Аранда
Желтая карточка
В. Вальдес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
22
Абрахам
ЛЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
37
Иван Обрадович
ЛП
77
Адам Пинтер
ОП
4
Франко Сукулини
ОП
16
Рубен Микаэл
ЦП
7
Анхель Лафита
ПП
7
Карлос Аранда
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЛП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
16
Пабло Баррера
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
4-2-3-1
13
Роберто
22
Абрахам
3
Паредес
4
Да Силва
22
Альварес
77
Пинтер
4
Сукулини
37
Обрадович
16
Микаэл
7
Лафита
7
Аранда
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
5
Пуйоль
14
Маскерано
3
Адриано
4
Фабрегас
6
Алькантара
20
Кейта
9
Педро
10
Месси
4
Санчес
37
Обрадович
5
Ланцаро
5
Ланцаро
37
Обрадович
16
Микаэл
27
Хуанкар
27
Хуанкар
16
Микаэл
7
Аранда
9
Поштига
9
Поштига
7
Аранда
10
Алвес
33
Монтойя
33
Монтойя
10
Алвес
20
Кейта
5
Бускетс
5
Бускетс
20
Кейта
4
Фабрегас
6
Хави
6
Хави
4
Фабрегас
Остались в запасе
Сарагоса
Барселона
1
Леонардо Франко
ВР
16
Пабло Баррера
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
8
Андрес Иньеста
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
16
Пабло Баррера
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
8
Андрес Иньеста
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Сарагоса - Барселона
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Ла Ромареда
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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