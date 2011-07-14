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Шахтер Караганда - Сент-Патрикс
Шахтер Караганда - Сент-Патрикс: обзор матча 14 июля 2011
Шахтер Караганда
14.07.2011, четверг, 17:00
Лига Европы
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Сент-Патрикс
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Статистика матча Шахтер Караганда - Сент-Патрикс
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Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Сент-Патрикс
2 : 3
30.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Голуэй Юнайтед
0 : 0
23.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дерри Сити
1 : 0
19.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Сент-Патрикс
1 : 2
16.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
Информация о матче
Стадион:
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Шахтер Караганда
Сент-Патрикс
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2025.02.16 13:55
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2024.11.03 10:50
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2025.08.06 09:43
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