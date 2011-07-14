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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Знамя Труда - Сатурн
Знамя Труда - Сатурн: обзор матча 14 июля 2011
Знамя Труда
14.07.2011, четверг, 18:00
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад, 18 тур
1 : 3
Завершен
Сатурн
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Статистика матча Знамя Труда - Сатурн
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0
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Матчи команд
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
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18.10.2026
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3 : 0
11.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
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