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Шинник - Волга
Шинник - Волга: обзор матча 17 июля 2011
Шинник
17.07.2011, воскресенье, 18:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Волга
68'
Л. Салуквадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шинник - Волга
Замена
М. Гаал
️️️️
М. Вацадзе
Желтая карточка
В. Корытько
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Архипов
ГОЛ! 0:1!
Л. Салуквадзе
Желтая карточка
В. Катынсус
Замена
К. Дудченко
️️️️
Р. Григорян
Замена
А. Хазов
️️️️
М. Ахметович
Замена
Г. Ходжава
️️️️
А. Шуленин
Желтая карточка
А. Шуленин
Желтая карточка
Р. Войдель
Замена
А. Катульский
️️️️
Р. Войдель
Желтая карточка
А. Белозеров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
32
Артем Ребров
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
28
Роман Григорян
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
20
Марк Кросас
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
11
Мате Вацадзе
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Шинник
23
Алексей Катульский
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Волга
13
Миклош Гаал
ЛЗ
28
Гоча Ходжава
ЦП
16
Антон Хазов
ЦФ
3-2-3-2
32
Ребров
2
Поворов
21
Катынсус
7
Нежелев
13
Белецкий
33
Сухов
20
Войдель
28
Григорян
10
Корытько
26
Архипов
81
Низамутдинов
4-3-1-2
31
Астахов
3
Салуквадзе
88
Григалава
25
Буйволов
63
Белозеров
20
Кросас
20
Аджинджал
9
Шуленин
17
Турсунов
90
Ахметович
11
Вацадзе
20
Войдель
23
Катульский
23
Катульский
20
Войдель
28
Григорян
30
Дудченко
30
Дудченко
28
Григорян
26
Архипов
11
Саркисов
11
Саркисов
26
Архипов
11
Вацадзе
13
Гаал
13
Гаал
11
Вацадзе
9
Шуленин
28
Ходжава
28
Ходжава
9
Шуленин
90
Ахметович
16
Хазов
16
Хазов
90
Ахметович
Остались в запасе
Шинник
Волга
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Шинник - Волга
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
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06.05.2016
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Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Ильдар Зарипов (Ленинградская область)
Делегат:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Шинник
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