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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Герта
Шальке-04 - Герта: обзор матча 28 апреля 2012
Шальке-04
28.04.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
4 : 0
Завершен
Герта
32'
К. Хунтелаар
73'
Л. Холтби
84'
Рауль
88'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Герта
Замена
М. Шобер
️️️️
Л. Уннершталь
Замена
Ч. Марика
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
ГОЛ! 4:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Рауль
Замена
М. Хегер
️️️️
Д. Джонс
ГОЛ! 3:0!
Рауль
Желтая карточка
Э. Бен-Хатира
ГОЛ! 2:0!
Л. Холтби
Пас отдал
К. Хунтелаар
Замена
Т. Торун
️️️️
Н. Рукавица
Замена
П. Эберт
️️️️
К. Лелль
Замена
П. Ласогга
️️️️
А. Рамос
Желтая карточка
Д. Джонс
ГОЛ! 1:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Ж. Матип
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
13
Джермейн Джонс
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
7
Рауль
АП
8
Джефферсон Фарфан
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Герта
1
Томас Крафт
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
8
Фанол Пердедай
ЦП
12
Ронни
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
11
Раффаэл
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Герта
1
Майкел Аэртс
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
4-2-3-1
1
Уннершталь
28
Фукс
32
Матип
5
Хеведес
2
Учида
90
Холтби
14
Хурадо
13
Джонс
7
Рауль
8
Фарфан
21
Хунтелаар
4-4-2
1
Крафт
22
Лелль
16
Янкер
4
Хубник
11
Баcтианс
28
Бен-Хатира
8
Пердедай
12
Ронни
13
Рукавица
20
Рамос
11
Раффаэл
1
Уннершталь
33
Шобер
33
Шобер
1
Уннершталь
13
Джонс
6
Хегер
6
Хегер
13
Джонс
14
Хурадо
19
Марика
19
Марика
14
Хурадо
22
Лелль
20
Эберт
20
Эберт
22
Лелль
13
Рукавица
8
Торун
8
Торун
13
Рукавица
20
Рамос
10
Ласогга
10
Ласогга
20
Рамос
Остались в запасе
Шальке-04
Герта
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
1
Майкел Аэртс
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Остались в запасе
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
1
Майкел Аэртс
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Шальке-04 - Герта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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