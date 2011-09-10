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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Герта
Боруссия Д - Герта: обзор матча 10 сентября 2011
Боруссия Д
10.09.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Герта
88'
Р. Левандовски
50'
Раффаэл
81'
П. Нимайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Герта
Желтая карточка
А. Рамос
ГОЛ! 1:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Да Силва
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
Раффаэл
Желтая карточка
К. Лелль
Замена
Э. Бен-Хатира
️️️️
П. Эберт
ГОЛ! 0:2!
П. Нимайер
Замена
М. Зидан
️️️️
С. Бендер
Замена
Н. Рукавица
️️️️
Т. Торун
Замена
И. Перишич
️️️️
Я. Блащиковски
Желтая карточка
Р. Хубник
Желтая карточка
Р. Левандовски
ГОЛ! 0:1!
Раффаэл
Замена
А. Да Силва
️️️️
И. Гюндоган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
4
Андре Миятович
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Антонио Да Силва
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Герта
1
Майкел Аэртс
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Вайденфеллер
3
Суботич
15
Хуммельс
5
Бендер
29
Шмельцер
26
Пищек
6
Гросскройц
20
Гюндоган
16
Блащиковски
10
Кагава
9
Левандовски
4-3-1-2
1
Крафт
22
Лелль
4
Миятович
4
Хубник
3
Кобиашвили
18
Нимайер
16
Оттль
20
Эберт
8
Торун
20
Рамос
11
Раффаэл
16
Блащиковски
14
Перишич
14
Перишич
16
Блащиковски
20
Гюндоган
8
Да Силва
8
Да Силва
20
Гюндоган
5
Бендер
10
Зидан
10
Зидан
5
Бендер
11
Раффаэл
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
11
Раффаэл
8
Торун
13
Рукавица
13
Рукавица
8
Торун
20
Эберт
28
Бен-Хатира
28
Бен-Хатира
20
Эберт
Остались в запасе
Боруссия Д
Герта
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Майкел Аэртс
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Остались в запасе
1
Майкел Аэртс
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Боруссия Д - Герта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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