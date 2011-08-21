Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Шальке-04
Майнц - Шальке-04: обзор матча 21 августа 2011
Майнц
21.08.2011, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 4
Завершен
Шальке-04
7'
А. Иваншиц
12'
Э. Сото
57'
К. Хунтелаар
64'
Б. Хеведес
82'
Ж. Матип
90'
К. Фукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Шальке-04
ГОЛ! 2:4!
К. Фукс
Замена
Ч. Марика
️️️️
К. Хунтелаар
ГОЛ! 2:3!
Ж. Матип
Замена
П. Слискович
️️️️
Э. Сото
ГОЛ! 2:2!
Б. Хеведес
Пас отдал
Д. Фарфан
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
З. Штибер
ГОЛ! 2:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Рауль
Желтая карточка
Ю. Дракслер
Замена
Д. Фарфан
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Я. Моравек
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
М. Риссе
ГОЛ! 2:0!
Э. Сото
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Иваншиц
Пас отдал
З. Штибер
Желтая карточка
К. Пападопулос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
34
Фабиан Шонхайм
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
25
Петар Слискович
ЦФ
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
13
Джермейн Джонс
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
3-5-1-1
33
Мюллер
2
Свенссон
4
Новески
30
Фатхи
8
Полански
10
Штибер
19
Сото
31
Риссе
23
Иваншиц
33
Калиджиури
9
Аллагуи
4-1-3-2
1
Ферманн
32
Матип
14
Пападопулос
5
Хеведес
28
Фукс
6
Хегер
90
Холтби
30
Моравек
14
Хурадо
7
Рауль
21
Хунтелаар
10
Штибер
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
10
Штибер
31
Риссе
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
31
Риссе
19
Сото
25
Слискович
25
Слискович
19
Сото
30
Моравек
7
Дракслер
7
Дракслер
30
Моравек
14
Хурадо
8
Фарфан
8
Фарфан
14
Хурадо
21
Хунтелаар
19
Марика
19
Марика
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Майнц
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
34
Фабиан Шонхайм
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
1
Ларс Уннершталь
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
13
Джермейн Джонс
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
34
Фабиан Шонхайм
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
Остались в запасе
1
Ларс Уннершталь
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
13
Джермейн Джонс
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Майнц - Шальке-04
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Шальке-04
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+