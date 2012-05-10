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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Карпаты
Днепр - Карпаты: обзор матча 10 мая 2012
Днепр
10.05.2012, четверг, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Карпаты
68'
И. Стринич
87'
Д. Олейник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Карпаты
Желтая карточка
С. Кравченко
Замена
Р. Бабенко
️️️️
Е. Коноплянка
ГОЛ! 2:0!
Д. Олейник
Пас отдал
Е. Коноплянка
Вторая желтая
Г. Балажиц
Вторая желтая
И. Стринич
Замена
Лукас
️️️️
А. Ткачук
ГОЛ! 1:0!
И. Стринич
Пас отдал
Е. Коноплянка
Желтая карточка
А. Федецкий
Желтая карточка
И. Стринич
Замена
В. Денисов
️️️️
Жулиано
Замена
И. Худобяк
️️️️
Д. Авелар
Желтая карточка
Р. Зозуля
Замена
С. Зенев
️️️️
П. Ксенз
Желтая карточка
Г. Балажиц
Замена
Д. Олейник
️️️️
Е. Шахов
Желтая карточка
И. Озаркив
Желтая карточка
Е. Коноплянка
15'
Желтая карточка
М. Даушвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ЦЗ
23
Иван Стринич
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
20
Жулиано
АП
28
Евгений Шахов
ПВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Юрий Дячук-Ставицкий
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
55
Роман Подоляк
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
36
Владимир Гудыма
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
4-2-3-1
27
Лаштувка
14
Чеберячко
3
Мазух
5
Мандзюк
23
Стринич
29
Ротань
14
Кравченко
22
Коноплянка
20
Жулиано
28
Шахов
10
Зозуля
3-3-1-2
1
Богатинов
43
Озаркив
4
Милошевич
6
Балажиц
19
Ксенз
19
Ткачук
22
Авелар
20
Даушвили
20
Гладкий
19
Касьян
22
Коноплянка
8
Бабенко
8
Бабенко
22
Коноплянка
20
Жулиано
29
Денисов
29
Денисов
20
Жулиано
28
Шахов
16
Олейник
16
Олейник
28
Шахов
22
Авелар
16
Худобяк
16
Худобяк
22
Авелар
19
Ксенз
20
Зенев
20
Зенев
19
Ксенз
19
Ткачук
7
Лукас
7
Лукас
19
Ткачук
Остались в запасе
Днепр
Карпаты
24
Виталий Каверин
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
22
Самуэль Инкум
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
55
Роман Подоляк
ЦЗ
36
Владимир Гудыма
ЦФ
22
Андрей Тлумак
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
Главный тренер
Юрий Дячук-Ставицкий
Остались в запасе
24
Виталий Каверин
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
22
Самуэль Инкум
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Остались в запасе
55
Роман Подоляк
ЦЗ
36
Владимир Гудыма
ЦФ
22
Андрей Тлумак
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Юрий Дячук-Ставицкий
Статистика матча Днепр - Карпаты
4
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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