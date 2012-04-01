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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Арсенал
Александрия - Арсенал: обзор матча 01 апреля 2012
Александрия
01.04.2012, воскресенье, 14:30
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
49'
В. Генев
47'
А. Ковпак
50'
А. Ковпак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Арсенал
Замена
Леандро
️️️️
С. Миколюнас
Замена
В. Гавриш
️️️️
А. Довгий
Замена
Й. Баришич
️️️️
Д. Макриев
Желтая карточка
К. Сидоренко
ГОЛ! 1:2!
А. Ковпак
ГОЛ! 1:1!
В. Генев
ГОЛ! 0:1!
А. Ковпак
Пас отдал
С. Миколюнас
Желтая карточка
А. Сахневич
Желтая карточка
С. Миколюнас
13'
Желтая карточка
Г. Флореску
Замена
В. Шевченко
️️️️
Р. Протич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
24
Виктор Генев
ЛЗ
73
Радос Протич
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
11
Димитар Макриев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Буряк
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
Александрия
1
Вадим Деонас
ВР
5
Игорь Чередниченко
ЦЗ
20
Олег Допилка
ЦЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
2
Денис Ковба
ЦП
28
Йосип Баришич
ЦФ
7
Вячеслав Шевченко
ЦФ
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
14
Эрик Матуку
ЦЗ
18
Абейку Куанса
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
31
Леандро
ПП
40
Доминик Адийя
ЦФ
3-2-2-1
79
Панькив
15
Запорожан
4
Гитченко
8
Сидоренко
24
Генев
22
Сахневич
6
Довгий
22
Любенович
11
Макриев
4-5-1
23
Погорелый
13
Миколюнас
14
Полевой
20
Одибе
44
Симоненко
30
Кобахидзе
25
Максимов
90
Богданов
4
Хомин
5
Флореску
39
Ковпак
11
Макриев
28
Баришич
28
Баришич
11
Макриев
6
Довгий
14
Гавриш
14
Гавриш
6
Довгий
73
Протич
7
Шевченко
7
Шевченко
73
Протич
13
Миколюнас
31
Леандро
31
Леандро
13
Миколюнас
Остались в запасе
Александрия
Арсенал
1
Вадим Деонас
ВР
5
Игорь Чередниченко
ЦЗ
20
Олег Допилка
ЦЗ
2
Денис Ковба
ЦП
Главный тренер
Леонид Буряк
18
Абейку Куанса
ЦП
12
Евгений Боровик
ВР
14
Эрик Матуку
ЦЗ
16
Максим Шацких
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
40
Доминик Адийя
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Деонас
ВР
5
Игорь Чередниченко
ЦЗ
20
Олег Допилка
ЦЗ
2
Денис Ковба
ЦП
Остались в запасе
18
Абейку Куанса
ЦП
12
Евгений Боровик
ВР
14
Эрик Матуку
ЦЗ
16
Максим Шацких
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
40
Доминик Адийя
ЦФ
Главный тренер
Леонид Буряк
Статистика матча Александрия - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
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