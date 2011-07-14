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Расписание матчей
Кубок Америки
Бразилия - Эквадор
Бразилия - Эквадор: обзор матча 14 июля 2011
Бразилия
14.07.2011, четверг, 04:45
Кубок Америки, группа B, 3 тур
4 : 2
Завершен
Эквадор
29'
Пато
50'
Неймар
62'
Пато
72'
Неймар
37'
Ф. Кайседо
60'
Ф. Кайседо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Эквадор
Замена
Э. Монтано
️️️️
К. Нобоа
Замена
Фред
️️️️
Пато
Замена
Г. Ахильер
️️️️
Н. Реаско
Замена
Л. Моура
️️️️
Неймар
Замена
Н. Мина
️️️️
Э. Мендес
Замена
Элиас
️️️️
Гансо
ГОЛ! 4:2!
Неймар
Пас отдал
Майкон
Желтая карточка
А. Сантос
ГОЛ! 3:2!
Пато
ГОЛ! 2:2!
Ф. Кайседо
Пас отдал
К. Нобоа
ГОЛ! 2:1!
Неймар
Пас отдал
Гансо
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кайседо
Желтая карточка
К. Нобоа
ГОЛ! 1:0!
Пато
Пас отдал
А. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
3
Лусио
(К)
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Андре Сантос
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
7
Гансо
ЛП
10
Неймар
ЛВ
0
Рамирес
ЦП
5
Лукас Лейва
ПП
17
Пато
ЦФ
7
Робиньо
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Эквадор
1
Марсело Элисага
ВР
13
Нейсер Реаско
ЛЗ
19
Норберто Арауджо
ЦЗ
3
Фриксон Эрасо
ЦЗ
10
Вальтер Айови
(К)
ПЗ
8
Эдисон Мендес
ЛП
14
Освальдо Минда
ЦП
6
Кристиан Нобоа
ЦП
11
Михаэль Арройо
ПП
11
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Кристиан Бенитес
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Бразилия
22
Виктор
ВР
1
Джефферсон
ВР
16
Адриано
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
19
Элано
ЦП
8
Элиас
ЦП
20
Жадсон
АП
11
Лукас Моура
ПВ
9
Фред
ЦФ
Эквадор
1
Максимо Бангуэра
ВР
22
Александер Домингес
ВР
20
Диего Кальдерон
ЦЗ
4
Луис Чека
ЦЗ
2
Джеованни Кайседо
ЦЗ
21
Габриэль Ахильер
ЦЗ
23
Нарсисо Мина
ОП
18
Джеованни Насарено
ЦП
15
Давид Куирос
ЦП
14
Сегундо Кастильо
ЦП
17
Эдсон Монтано
АП
4-3-1-2
0
Сезар
3
Лусио
3
Силва
6
Сантос
0
Майкон
7
Гансо
0
Рамирес
5
Лейва
10
Неймар
17
Пато
7
Робиньо
4-4-2
1
Элисага
10
Айови
19
Арауджо
3
Эрасо
13
Реаско
11
Арройо
14
Минда
6
Нобоа
8
Мендес
11
Бенитес
11
Кайседо
7
Гансо
8
Элиас
8
Элиас
7
Гансо
10
Неймар
11
Моура
11
Моура
10
Неймар
17
Пато
9
Фред
9
Фред
17
Пато
13
Реаско
21
Ахильер
21
Ахильер
13
Реаско
8
Мендес
23
Мина
23
Мина
8
Мендес
6
Нобоа
17
Монтано
17
Монтано
6
Нобоа
Остались в запасе
Бразилия
Эквадор
22
Виктор
ВР
1
Джефферсон
ВР
16
Адриано
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
19
Элано
ЦП
20
Жадсон
АП
Главный тренер
Мано Менезес
20
Диего Кальдерон
ЦЗ
4
Луис Чека
ЦЗ
18
Джеованни Насарено
ЦП
2
Джеованни Кайседо
ЦЗ
15
Давид Куирос
ЦП
1
Максимо Бангуэра
ВР
22
Александер Домингес
ВР
14
Сегундо Кастильо
ЦП
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Остались в запасе
22
Виктор
ВР
1
Джефферсон
ВР
16
Адриано
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
19
Элано
ЦП
20
Жадсон
АП
Остались в запасе
20
Диего Кальдерон
ЦЗ
4
Луис Чека
ЦЗ
18
Джеованни Насарено
ЦП
2
Джеованни Кайседо
ЦЗ
15
Давид Куирос
ЦП
1
Максимо Бангуэра
ВР
22
Александер Домингес
ВР
14
Сегундо Кастильо
ЦП
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Статистика матча Бразилия - Эквадор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
- : -
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Чемпионат мира, 2 тур
Эквадор
0 : 0
21.06.2026
Кюрасао
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Информация о матче
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 04:35 (прямая)
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