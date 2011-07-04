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Расписание матчей
Кубок Америки
Парагвай - Эквадор
Парагвай - Эквадор: обзор матча 04 июля 2011
Парагвай
04.07.2011, понедельник, 01:30
Кубок Америки, группа B, 1 тур
0 : 0
Завершен
Эквадор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парагвай - Эквадор
Желтая карточка
Себайос
+1
Замена
Себайос
️️️️
Р. Санта Крус
Замена
Д. Куирос
️️️️
Э. Мендес
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Л. Барриос
Желтая карточка
И. Пирис
Замена
М. Арройо
️️️️
Л. Валенсия
Замена
Э. Вера
️️️️
Э. Баррето
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парагвай
1
Хусто Вильяр
(К)
ВР
17
Аурелиано Торрес
ЛЗ
14
Пауло Да Силва
ЦЗ
2
Дарио Верон
ЦЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
21
Нестор Ортигоса
ЛП
16
Кристиан Риверос
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
21
Марсело Эстигаррибия
ПП
8
Лукас Барриос
ЦФ
9
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Эквадор
1
Марсело Элисага
ВР
10
Вальтер Айови
(К)
ЛЗ
19
Норберто Арауджо
ЦЗ
3
Фриксон Эрасо
ЦЗ
13
Нейсер Реаско
ПЗ
14
Сегундо Кастильо
ЛП
8
Эдисон Мендес
ЦП
6
Кристиан Нобоа
ЦП
0
Луис-Антонио Валенсия
ПП
11
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Кристиан Бенитес
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Парагвай
22
Диего Баррето
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
4
Элвис Марекос
ЛЗ
5
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Маркос Касерес
ПЗ
13
Энрике Вера
ЦП
0
Себайос
ЦП
15
Виктор Касерес
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
11
Хонатан Сантана
ПП
17
Эрнан Перес
ЦФ
18
Нельсон Вальдес
ЦФ
Эквадор
1
Максимо Бангуэра
ВР
22
Александер Домингес
ВР
20
Диего Кальдерон
ЦЗ
4
Луис Чека
ЦЗ
2
Джеованни Кайседо
ЦЗ
21
Габриэль Ахильер
ЦЗ
23
Нарсисо Мина
ОП
18
Джеованни Насарено
ЦП
15
Давид Куирос
ЦП
14
Освальдо Минда
ЦП
11
Михаэль Арройо
ЦП
17
Эдсон Монтано
АП
4-4-2
1
Вильяр
17
Торрес
14
Да Силва
2
Верон
2
Пирис
21
Ортигоса
16
Риверос
8
Баррето
21
Эстигаррибия
9
Санта Крус
8
Барриос
4-4-2
1
Элисага
13
Реаско
19
Арауджо
3
Эрасо
10
Айови
0
Валенсия
8
Мендес
6
Нобоа
14
Кастильо
11
Бенитес
11
Кайседо
8
Баррето
13
Вера
13
Вера
8
Баррето
9
Санта Крус
0
Себайос
0
Себайос
9
Санта Крус
8
Барриос
18
Вальдес
18
Вальдес
8
Барриос
8
Мендес
15
Куирос
15
Куирос
8
Мендес
0
Валенсия
11
Арройо
11
Арройо
0
Валенсия
Остались в запасе
Парагвай
Эквадор
22
Диего Баррето
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
4
Элвис Марекос
ЛЗ
5
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Маркос Касерес
ПЗ
15
Виктор Касерес
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
11
Хонатан Сантана
ПП
17
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
18
Джеованни Насарено
ЦП
20
Диего Кальдерон
ЦЗ
4
Луис Чека
ЦЗ
2
Джеованни Кайседо
ЦЗ
1
Максимо Бангуэра
ВР
22
Александер Домингес
ВР
21
Габриэль Ахильер
ЦЗ
23
Нарсисо Мина
ОП
14
Освальдо Минда
ЦП
17
Эдсон Монтано
АП
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Остались в запасе
22
Диего Баррето
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
4
Элвис Марекос
ЛЗ
5
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Маркос Касерес
ПЗ
15
Виктор Касерес
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
11
Хонатан Сантана
ПП
17
Эрнан Перес
ЦФ
Остались в запасе
18
Джеованни Насарено
ЦП
20
Диего Кальдерон
ЦЗ
4
Луис Чека
ЦЗ
2
Джеованни Кайседо
ЦЗ
1
Максимо Бангуэра
ВР
22
Александер Домингес
ВР
21
Габриэль Ахильер
ЦЗ
23
Нарсисо Мина
ОП
14
Освальдо Минда
ЦП
17
Эдсон Монтано
АП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Статистика матча Парагвай - Эквадор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
- : -
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Чемпионат мира, 2 тур
Эквадор
0 : 0
21.06.2026
Кюрасао
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Информация о матче
Стадион:
Эстанислао Лопес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 01:20 (прямая)
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