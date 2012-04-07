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Сандерленд - Тоттенхэм
Сандерленд - Тоттенхэм: обзор матча 07 апреля 2012
Сандерленд
07.04.2012, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Тоттенхэм
Желтая карточка
Д. Воган
+2
Желтая карточка
Б. Ассу-Экотто
Желтая карточка
С. Ларссон
Замена
Д. Дефо
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
К. Ричардсон
️️️️
Ф. Бардсли
Замена
Л. Саа
️️️️
Э. Адебайор
Замена
Д. Воган
️️️️
Л. Каттермол
Замена
А. Леннон
️️️️
Сандро
Желтая карточка
Сандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
6
Ли Каттермол
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЛП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
8
Крейг Гарднер
ПП
29
Стефан Сессеньон
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
8
Скотт Паркер
ЦП
30
Сандро
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-4-2
22
Миньоле
6
Килгаллон
27
Бардсли
6
Тернер
6
Каттермол
16
МакКлин
7
Ларссон
4
Коулбэк
8
Гарднер
32
Бендтнер
29
Сессеньон
4-4-1-1
24
Фридель
2
Уокер
4
Кабуль
36
Галлас
32
Ассу-Экотто
8
Паркер
30
Сандро
10
Модрич
18
Бэйл
8
ван дер Ваарт
25
Адебайор
27
Бардсли
15
Ричардсон
15
Ричардсон
27
Бардсли
6
Каттермол
8
Воган
8
Воган
6
Каттермол
30
Сандро
12
Леннон
12
Леннон
30
Сандро
25
Адебайор
28
Саа
28
Саа
25
Адебайор
8
ван дер Ваарт
9
Дефо
9
Дефо
8
ван дер Ваарт
Остались в запасе
Сандерленд
Тоттенхэм
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
23
Карло Кудичини
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Сандерленд - Тоттенхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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