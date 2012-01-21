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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Суонси
Сандерленд - Суонси: обзор матча 21 января 2012
Сандерленд
21.01.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Суонси
14'
С. Сессеньон
85'
К. Гарднер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Суонси
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
С. Ларссон
ГОЛ! 2:0!
К. Гарднер
Пас отдал
С. Сессеньон
Замена
К. Гарднер
️️️️
Д. Воган
Замена
У. Раутледж
️️️️
Л. Бриттон
Замена
Д. МакИкран
️️️️
Г. Сигурдссон
ГОЛ! 1:0!
С. Сессеньон
Пас отдал
Д. МакКлин
14'
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Н. Бендтнер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
15
Кеми Агустьен
ОП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
4-5-1
22
Миньоле
15
Ричардсон
16
О'Ши
30
Браун
27
Бардсли
7
Ларссон
16
МакКлин
6
Каттермол
8
Воган
29
Сессеньон
32
Бендтнер
4-1-2-1-2
13
Ворм
5
Уилльямс
22
Ранхель
29
Колкер
3
Тэйлор
7
Бриттон
7
Синклейр
7
Аллен
10
Сигурдссон
12
Грэм
12
Дайер
7
Ларссон
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
7
Ларссон
8
Воган
8
Гарднер
8
Гарднер
8
Воган
32
Бендтнер
13
Уикхэм
13
Уикхэм
32
Бендтнер
10
Сигурдссон
16
МакИкран
16
МакИкран
10
Сигурдссон
7
Бриттон
15
Раутледж
15
Раутледж
7
Бриттон
Остались в запасе
Сандерленд
Суонси
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Сандерленд - Суонси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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