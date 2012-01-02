Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Арсенал
Фулхэм - Арсенал: обзор матча 02 января 2012
Фулхэм
02.01.2012, понедельник, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
85'
С. Сидуэлл
90+3'
Б. Замора
21'
Л. Косиельни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Арсенал
ГОЛ! 2:1!
Б. Замора
+3
ГОЛ! 1:1!
С. Сидуэлл
Пас отдал
Ф. Сендерос
Замена
С. Скиллачи
️️️️
А. Рэмзи
Вторая желтая
Й. Джуру
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Жервиньо
Замена
К. Фрей
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Т. Росицки
️️️️
Т. Уолкотт
Желтая карточка
Й. Джуру
ГОЛ! 0:1!
Л. Косиельни
Пас отдал
А. Рэмзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЛВ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
13
Дэнни Мерфи
(К)
ЦП
8
Мусса Дембеле
АП
22
Брайан Руис
ПВ
25
Бобби Замора
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Микель Артета
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
15
Марцел Геков
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
70
Орланду Са
ЦФ
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
10
Томаш Росицки
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
4-2-3-1
13
Стокдейл
6
Риисе
14
Сендерос
4
Хангеланд
12
Келли
14
Сидуэлл
13
Мерфи
2
Демпси
8
Дембеле
22
Руис
25
Замора
3-1-3-2-1
13
Щесны
5
Джуру
6
Косиельни
4
Мертезакер
13
Коклен
21
Рэмзи
8
Артета
8
Сонг
32
Уолкотт
27
Жервиньо
32
ван Перси
13
Мерфи
11
Фрей
11
Фрей
13
Мерфи
21
Рэмзи
5
Скиллачи
5
Скиллачи
21
Рэмзи
27
Жервиньо
51
Бенаюн
51
Бенаюн
27
Жервиньо
32
Уолкотт
10
Росицки
10
Росицки
32
Уолкотт
Остались в запасе
Фулхэм
Арсенал
15
Марцел Геков
ЦП
13
Нил Этеридж
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
16
Дэмьен Дафф
ПП
70
Орланду Са
ЦФ
1
Мануэль Альмуния
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
15
Марцел Геков
ЦП
13
Нил Этеридж
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
16
Дэмьен Дафф
ПП
70
Орланду Са
ЦФ
Остались в запасе
1
Мануэль Альмуния
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Фулхэм - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 21:25 (прямая)
Новости команд
Все
Фулхэм
Арсенал
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+