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Расписание матчей
Сталь - Звезда К
Сталь - Звезда К: обзор матча 03 апреля 2011
Сталь
03.04.2011, воскресенье, 00:00
Украина. Первая лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Звезда К
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Статистика матча Сталь - Звезда К
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сталь
Украина. Первая лига, 30 тур
Сталь
0 : 3
03.06.2015
Горняк-Спорт
Украина. Первая лига, 29 тур
Полтава (2007)
3 : 0
30.05.2015
Сталь
Украина. Первая лига, 28 тур
Нафтовик-Укрнафта
3 : 0
23.05.2015
Сталь
Украина. Первая лига, 27 тур
Сталь
0 : 3
16.05.2015
Николаев
Украина. Первая лига, 26 тур
Нива
3 : 0
10.05.2015
Сталь
Звезда К
Украина. Плей-офф, 32 тур
Черноморец
1 : 0
19.05.2018
Звезда К
Украина. Плей-офф, 31 тур
Звезда К
1 : 1
12.05.2018
Карпаты
Украина. Плей-офф, 30 тур
Александрия
1 : 0
06.05.2018
Звезда К
Украина. Плей-офф, 29 тур
Звезда К
2 : 0
28.04.2018
Олимпик
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Информация о матче
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Сталь
Звезда К
Матчи за место в УПЛ. «Звезда» не смогла обыграть «Десну», «Черноморец» справился с «Полтавой»
2018.05.23 21:41
УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
2018.05.19 21:41
УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу
2018.05.12 18:59
1
УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты
2018.04.28 19:04
2
УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты
2018.04.21 18:50
Тренер «Шахтера» Фонсека раскритиковал газон после матча УПЛ
2017.07.29 21:05
Источник: «Ростов» достиг договоренности с Кучуком, белорус возглавит команду на следующей неделе
2017.06.03 16:33
45
Бабич: «У нас грубая команда, а выигрываем случайно»
2016.10.03 07:44
УПЛ. «Шахтер» разгромил киевское «Динамо»
2016.05.01 21:25
5
«Амкар» объявил о переходе Мищенко
2016.02.09 21:37
Матчи за место в УПЛ. «Звезда» не смогла обыграть «Десну», «Черноморец» справился с «Полтавой»
2018.05.23 21:41
УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
2018.05.19 21:41
УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу
2018.05.12 18:59
1
УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты
2018.04.28 19:04
2
УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты
2018.04.21 18:50
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