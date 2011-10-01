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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - ЦСКА (мол)
Кубань (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 01 октября 2011
Кубань (мол)
01.10.2011, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
23'
Р. Бугаев
68'
В. Рыжков (П)
29'
М. Султонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
М. Малыш
️️️️
А. Секрет
Желтая карточка
Б. Хадарцев
Желтая карточка
А. Карибов
Замена
К. Халваши
️️️️
А. Нестеренко
Желтая карточка
А. Нестеренко
Замена
Е. Касьянов
️️️️
В. Рыжков
Замена
Л. Родионов
️️️️
М. Султонов
Замена
Н. Пилиев
️️️️
А. Васильев
Желтая карточка
А. Васильев
Желтая карточка
Р. Бугаев
Замена
А. Полюткин
️️️️
А. Никитин
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Рыжков
Замена
А. Карибов
️️️️
Н. Жиляев
Замена
А. Геворкян
️️️️
М. Уренья
Замена
Э. Байчора
️️️️
А. Будаков
Желтая карточка
Н. Жиляев
ГОЛ! 1:1!
М. Султонов
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Г. Засеев
Желтая карточка
П. Тен
Замена
С. Сердеров
️️️️
Е. Кобзарь
ГОЛ! 1:0!
Р. Бугаев
16'
Желтая карточка
В. Караваев
Желтая карточка
Б. Мустафаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
98
Александр Будаков
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
5
Аркадий Калайджян
ЦП
27
Александр Нестеренко
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
19
Антон Секрет
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
17
Александр Васильев
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Каха Халваши
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
17
Максим Малыш
АП
91
Евгений Касьянов
ЦФ
61
Артем Геворкян
ЦФ
ЦСКА (мол)
20
Антон Полюткин
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
77
Леонид Родионов
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
2-4-1-2
98
Будаков
8
Бугаев
15
Князев
9
Жиляев
27
Нестеренко
28
Рыжков
5
Калайджян
52
Лобкарев
11
Уренья
19
Секрет
4-2-2-2
71
Ревякин
22
Тен
15
Караваев
4
Никитин
8
Федотов
17
Васильев
7
Засеев
18
Попов
28
Султонов
10
Амбарцумян
92
Кобзарь
27
Нестеренко
5
Халваши
5
Халваши
27
Нестеренко
19
Секрет
17
Малыш
17
Малыш
19
Секрет
28
Рыжков
91
Касьянов
91
Касьянов
28
Рыжков
9
Жиляев
22
Карибов
22
Карибов
9
Жиляев
11
Уренья
61
Геворкян
61
Геворкян
11
Уренья
98
Будаков
1
Байчора
1
Байчора
98
Будаков
7
Засеев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
7
Засеев
4
Никитин
20
Полюткин
20
Полюткин
4
Никитин
28
Султонов
77
Родионов
77
Родионов
28
Султонов
17
Васильев
5
Пилиев
5
Пилиев
17
Васильев
92
Кобзарь
28
Сердеров
28
Сердеров
92
Кобзарь
Остались в запасе
Кубань (мол)
ЦСКА (мол)
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Кубань (мол) - ЦСКА (мол)
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
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