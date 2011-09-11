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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Кубань (мол)
Ахмат (мол) - Кубань (мол): обзор матча 11 сентября 2011
Ахмат (мол)
11.09.2011, воскресенье, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
1 : 1
Завершен
Кубань (мол)
69'
И. Давлетукаев
90'
Е. Курдус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Кубань (мол)
ГОЛ! 1:1!
Е. Курдус
Замена
М. Селимсултанов
️️️️
Ш. Тагиров
Замена
Е. Касьянов
️️️️
Р. Слинько
Желтая карточка
М. Мгуни
Замена
К. Халваши
️️️️
С. Дрампов
ГОЛ! 1:0!
И. Давлетукаев
Замена
М. Ковальчук
️️️️
А. Геворкян
Замена
И. Давлетукаев
️️️️
Б. Усманов
Желтая карточка
М. Малыш
Замена
С. Сикач
️️️️
Р. Эдилов
Замена
М. Малыш
️️️️
А. Карибов
Желтая карточка
Е. Курдус
Желтая карточка
Б. Усманов
Желтая карточка
Т. Исламов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
95
Ризавди Эдилов
ВР
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
20
Бекхан Усманов
ЦП
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
94
Салах Барзукаев
ЦП
51
Тарко Исламов
ЦФ
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Главный тренер
Магомед Магомаев
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
94
Александр Каглюк
ЦЗ
92
Руслан Слинько
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
5
Аркадий Калайджян
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
61
Артем Геворкян
ЦФ
Ахмат (мол)
88
Степан Сикач
ВР
43
Ислам Давлетукаев
ЦЗ
94
Махаммад Селимсултанов
ЦФ
Кубань (мол)
9
Александр Руденко
ВР
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
5
Каха Халваши
ЦП
69
Иван Гаглоев
ЦП
17
Максим Малыш
АП
91
Евгений Касьянов
ЦФ
4-4-2
95
Эдилов
97
Тагиров
4
Тагилов
24
Польчак
44
Кадиев
42
Тохосашвили
50
Ашаханов
94
Барзукаев
20
Усманов
27
Мгуни
51
Исламов
3-4-1-1
1
Байчора
15
Князев
75
Дрампов
94
Каглюк
73
Курдус
22
Карибов
5
Калайджян
92
Слинько
52
Лобкарев
61
Геворкян
20
Усманов
43
Давлетукаев
43
Давлетукаев
20
Усманов
97
Тагиров
94
Селимсултанов
94
Селимсултанов
97
Тагиров
95
Эдилов
88
Сикач
88
Сикач
95
Эдилов
22
Карибов
17
Малыш
17
Малыш
22
Карибов
75
Дрампов
5
Халваши
5
Халваши
75
Дрампов
92
Слинько
91
Касьянов
91
Касьянов
92
Слинько
61
Геворкян
73
Ковальчук
73
Ковальчук
61
Геворкян
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Кубань (мол)
Главный тренер
Магомед Магомаев
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
69
Иван Гаглоев
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
Остались в запасе
Остались в запасе
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
69
Иван Гаглоев
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
Главный тренер
Магомед Магомаев
Статистика матча Ахмат (мол) - Кубань (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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Ахмат (мол)
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