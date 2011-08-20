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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Динамо (мол)
Анжи (мол) - Динамо (мол): обзор матча 20 августа 2011
Анжи (мол)
20.08.2011, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
0 : 2
Завершен
Динамо (мол)
55'
Д. Отставнов
76'
Д. Отставнов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Динамо (мол)
+4
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
Н. Сергеев
Желтая карточка
А. Ибрагимгаджиев
+2
Замена
А. Панюков
️️️️
Д. Отставнов
Замена
Ю. Удунян
️️️️
Г. Алданов
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Отставнов
Замена
И. Соловьев
️️️️
В. Комисов
Замена
М. Жабкин
️️️️
О. Валов
Замена
М. Разаков
️️️️
М. Гамидов
Замена
Г. Алданов
️️️️
Д. Расулов
Желтая карточка
Э. Джангишиев
ГОЛ! 0:1!
Д. Отставнов
Замена
И. Абдулавов
️️️️
А. Гераев
Замена
А. Ропотан
️️️️
Т. Дуймович
Замена
Д. Колодин
️️️️
А. Епуряну
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
38
Магомед Гамидов
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
5
Никита Сергеев
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
88
Олег Валов
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
13
Роман Еремеев
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Анжи (мол)
44
Юрий Удунян
ЛЗ
34
Гамзат Алданов
ЦП
49
Алимпаша Аджиев
ЦП
41
Магомед Разаков
ЦФ
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
19
Адриан Ропотан
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
3-5-2
1
Дженетов
44
Курбанов
75
Ибрагимгаджиев
15
Гусейнов
24
Расулов
38
Гамидов
83
Гераев
17
Мирзабеков
47
Джангишиев
92
Мирзаев
33
Элиакву
4-5-1
22
Пузин
28
Ротенберг
17
Иванов
24
Епуряну
5
Сергеев
17
Комисов
35
Ильин
13
Еремеев
19
Дуймович
88
Валов
26
Отставнов
24
Расулов
34
Алданов
34
Алданов
24
Расулов
38
Гамидов
41
Разаков
41
Разаков
38
Гамидов
Алданов
44
Удунян
44
Удунян
Алданов
83
Гераев
99
Абдулавов
99
Абдулавов
83
Гераев
88
Валов
99
Жабкин
99
Жабкин
88
Валов
24
Епуряну
8
Колодин
8
Колодин
24
Епуряну
5
Сергеев
27
Живоглядов
27
Живоглядов
5
Сергеев
17
Комисов
9
Соловьев
9
Соловьев
17
Комисов
19
Дуймович
19
Ропотан
19
Ропотан
19
Дуймович
26
Отставнов
11
Панюков
11
Панюков
26
Отставнов
Остались в запасе
Анжи (мол)
Динамо (мол)
49
Алимпаша Аджиев
ЦП
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
54
Егор Генералов
ВР
Остались в запасе
49
Алимпаша Аджиев
ЦП
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Анжи (мол) - Динамо (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
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