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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Кубань (мол)
ЦСКА (мол) - Кубань (мол): обзор матча 28 мая 2011
ЦСКА (мол)
28.05.2011, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
1 : 1
Завершен
Кубань (мол)
28'
М. Султонов
6'
А. Калайджян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Кубань (мол)
Замена
Э. Стурки
️️️️
М. Малыш
Замена
И. Гаглоев
️️️️
Т. Мамедов
Замена
Е. Курдус
️️️️
А. Сквернюк
Желтая карточка
Т. Мамедов
Замена
С. Рябоконь
️️️️
Н. Пилиев
Замена
В. Лобкарев
️️️️
А. Нестеренко
Вторая желтая
Зелао
Замена
М. Малыш
️️️️
М. Уренья
Замена
Л. Родионов
️️️️
М. Султонов
Замена
Р. Слинько
️️️️
А. Калайджян
Желтая карточка
Б. Мустафаев
Замена
А. Амбарцумян
️️️️
А. Попов
Желтая карточка
Зелао
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Васильев
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
Е. Иванов
Желтая карточка
С. Федотов
Желтая карточка
С. Горелов
Желтая карточка
А. Никитин
ГОЛ! 1:1!
М. Султонов
Замена
Г. Засеев
️️️️
А. Полюткин
ГОЛ! 0:1!
А. Калайджян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Александр Гришин
Кубань (мол)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
2
Сергей Горелов
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
27
Александр Нестеренко
ЦП
77
Таваккюль Мамедов
ЦП
5
Аркадий Калайджян
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
ЦСКА (мол)
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Кубань (мол)
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
69
Иван Гаглоев
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
17
Максим Малыш
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
4-4-2
71
Ревякин
22
Тен
20
Полюткин
4
Никитин
8
Федотов
5
Пилиев
17
Васильев
8
Иванов
66
Дзагоев
28
Султонов
18
Попов
3-5-1
85
Карюкин
2
Горелов
15
Князев
26
Зелао
27
Нестеренко
5
Калайджян
5
Халваши
23
Сквернюк
77
Мамедов
11
Уренья
28
Султонов
77
Родионов
77
Родионов
28
Султонов
5
Пилиев
3
Рябоконь
3
Рябоконь
5
Пилиев
8
Иванов
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
8
Иванов
20
Полюткин
7
Засеев
7
Засеев
20
Полюткин
17
Васильев
28
Сердеров
28
Сердеров
17
Васильев
18
Попов
10
Амбарцумян
10
Амбарцумян
18
Попов
Малыш
19
Стурки
19
Стурки
Малыш
77
Мамедов
69
Гаглоев
69
Гаглоев
77
Мамедов
23
Сквернюк
73
Курдус
73
Курдус
23
Сквернюк
27
Нестеренко
52
Лобкарев
52
Лобкарев
27
Нестеренко
5
Калайджян
92
Слинько
92
Слинько
5
Калайджян
11
Уренья
17
Малыш
17
Малыш
11
Уренья
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Кубань (мол)
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча ЦСКА (мол) - Кубань (мол)
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
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Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
Октябрь
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