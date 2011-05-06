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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Ахмат (мол)
Кубань (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 06 мая 2011
Кубань (мол)
06.05.2011, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Ахмат (мол)
+3
Замена
У. Давлетмурзаев
️️️️
А. Тохосашвили
Замена
М. Адаев
️️️️
Ю. Тепишев
Замена
Б. Умаров
️️️️
М. Адамов
Замена
Е. Курдус
️️️️
И. Падерин
Замена
С. Эльгаджиев
️️️️
Х. Кадыров
Замена
И. Давлетукаев
️️️️
Т. Исламов
Замена
Е. Касьянов
️️️️
А. Секрет
Замена
Д. Кадиев
️️️️
Н. Джабраилов
Замена
М. Малыш
️️️️
Б. Мустафаев
Желтая карточка
Б. Мустафаев
Замена
И. Гаглоев
️️️️
А. Калайджян
Желтая карточка
К. Халваши
Желтая карточка
И. Падерин
Желтая карточка
И. Эдиев
19'
Желтая карточка
А. Тембулатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
4
Маурисио Прието
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
77
Таваккюль Мамедов
ЦП
5
Аркадий Калайджян
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
10
Игорь Падерин
ЦП
19
Антон Секрет
ЦФ
Ахмат (мол)
95
Ризавди Эдилов
ВР
35
Юсуп Тепишев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
61
Мовсур Адамов
ЦП
80
Нур-Ислам Джабраилов
ЦП
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
51
Тарко Исламов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Магомед Магомаев
Кубань (мол)
69
Иван Гаглоев
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
17
Максим Малыш
АП
91
Евгений Касьянов
ЦФ
Ахмат (мол)
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
43
Ислам Давлетукаев
ЦЗ
98
Батыр Умаров
ЦЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
39
Умар Давлетмурзаев
ЦП
38
Саламбек Эльгаджиев
ЦФ
4-4-1
85
Карюкин
4
Прието
2
Горелов
26
Зелао
15
Князев
77
Мамедов
5
Халваши
10
Падерин
5
Калайджян
19
Секрет
4-4-2
95
Эдилов
5
Эдиев
4
Тагилов
24
Польчак
35
Тепишев
77
Тембулатов
80
Джабраилов
42
Тохосашвили
61
Адамов
10
Кадыров
51
Исламов
15
Мустафаев
17
Малыш
17
Малыш
15
Мустафаев
19
Секрет
91
Касьянов
91
Касьянов
19
Секрет
5
Калайджян
69
Гаглоев
69
Гаглоев
5
Калайджян
10
Падерин
73
Курдус
73
Курдус
10
Падерин
80
Джабраилов
44
Кадиев
44
Кадиев
80
Джабраилов
51
Исламов
43
Давлетукаев
43
Давлетукаев
51
Исламов
10
Кадыров
38
Эльгаджиев
38
Эльгаджиев
10
Кадыров
61
Адамов
98
Умаров
98
Умаров
61
Адамов
35
Тепишев
36
Адаев
36
Адаев
35
Тепишев
42
Тохосашвили
39
Давлетмурзаев
39
Давлетмурзаев
42
Тохосашвили
Остались в запасе
Кубань (мол)
Ахмат (мол)
Главный тренер
Магомед Магомаев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Магомед Магомаев
Статистика матча Кубань (мол) - Ахмат (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
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Кубань (мол)
Ахмат (мол)
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2021.06.03 00:16
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2021.05.28 16:42
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«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
2021.05.28 11:32
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