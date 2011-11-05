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Судьи
Главный судья:
Александр Егоров (Саранск)

Анжи - Крылья Советов

05.11.2011, Суббота, 16:15 мск Махачкала, стадион Динамо Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол" 16:00 (прямая) Россия. Премьер-лига, 30 тур Анжи - Крылья Советов Молодежные команды: 1 - 0
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
15 тур
22 июня, среда 19:30 Крылья Советов 0:3 Анжи
Россия. Премьер-Лига 2010
22 тур
27 сентября, понедельник 19:00 Крылья Советов 3:0 Анжи
8 тур
30 апреля, пятница 17:00 Анжи 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
19 тур
11 августа, воскресенье 00:00 Анжи 0:2 Крылья Советов
12 тур
13 мая, понедельник 00:00 Крылья Советов 4:0 Анжи
Чемпионат России 2001
19 тур
28 июля, суббота 00:00 Анжи 4:1 Крылья Советов
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:0 Анжи
Чемпионат России 2000
21 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Анжи
7 тур
7 мая, воскресенье 00:00 Анжи 1:0 Крылья Советов
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 44 24 16 4 85:40 +45 88
2. Спартак М 44 21 12 11 68:48 +20 75
3. ЦСКА 44 19 16 9 72:47 +25 73
4. Динамо М 44 20 12 12 66:50 +16 72
5. Анжи 44 19 13 12 54:42 +12 70
6. Рубин 44 17 17 10 55:41 +14 68
7. Локомотив 44 18 12 14 59:48 +11 66
8. Кубань (ЛФЛ) 44 15 16 13 50:45 +5 61
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