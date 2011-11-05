Анжи - Крылья Советов

|15 тур
|22 июня, среда
|19:30
|Крылья Советов
|0:3
|Анжи
|15 тур
|22 июня, среда
|19:30
|Крылья Советов
|0:3
|Анжи
|22 тур
|27 сентября, понедельник
|19:00
|Крылья Советов
|3:0
|Анжи
|8 тур
|30 апреля, пятница
|17:00
|Анжи
|0:0
|Крылья Советов
|19 тур
|11 августа, воскресенье
|00:00
|Анжи
|0:2
|Крылья Советов
|12 тур
|13 мая, понедельник
|00:00
|Крылья Советов
|4:0
|Анжи
|19 тур
|28 июля, суббота
|00:00
|Анжи
|4:1
|Крылья Советов
|5 тур
|14 апреля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:0
|Анжи
|21 тур
|13 августа, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Анжи
|7 тур
|7 мая, воскресенье
|00:00
|Анжи
|1:0
|Крылья Советов
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|44
|24
|16
|4
|85:40
|+45
|88
|2.
|Спартак М
|44
|21
|12
|11
|68:48
|+20
|75
|3.
|ЦСКА
|44
|19
|16
|9
|72:47
|+25
|73
|4.
|Динамо М
|44
|20
|12
|12
|66:50
|+16
|72
|5.
|Анжи
|44
|19
|13
|12
|54:42
|+12
|70
|6.
|Рубин
|44
|17
|17
|10
|55:41
|+14
|68
|7.
|Локомотив
|44
|18
|12
|14
|59:48
|+11
|66
|8.
|Кубань (ЛФЛ)
|44
|15
|16
|13
|50:45
|+5
|61