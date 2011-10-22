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Судьи
Главный судья:
Альмир Каюмов (Москва)
Помощники:
Виталий Дроздов (Москва), Виктор Кулагин (Москва).

Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов

22.10.2011, Суббота, 18:30 мск Краснодар, стадион Кубань Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:15 (прямая) 11:10 (воскресенье, 23 октября) Россия. Премьер-лига, 28 тур Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов Молодежные команды: 3 - 1
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
13 тур
14 июня, вторник 19:30 Крылья Советов 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2009
23 тур
27 сентября, воскресенье 20:45 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Крылья Советов
9 тур
17 мая, воскресенье 15:00 Крылья Советов 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2007
26 тур
6 октября, суббота 20:00 Кубань (ЛФЛ) 3:2 Крылья Советов
12 тур
9 июня, суббота 18:30 Крылья Советов 2:3 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
17 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 2:1 Кубань (ЛФЛ)
12 тур
19 мая, среда 00:00 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 17 тур
30 июля, четверг 00:00 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Крылья Советов
Первый этап, 9 тур
14 мая, четверг 00:00 Крылья Советов 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 44 24 16 4 85:40 +45 88
2. Спартак М 44 21 12 11 68:48 +20 75
3. ЦСКА 44 19 16 9 72:47 +25 73
4. Динамо М 44 20 12 12 66:50 +16 72
5. Анжи 44 19 13 12 54:42 +12 70
6. Рубин 44 17 17 10 55:41 +14 68
7. Локомотив 44 18 12 14 59:48 +11 66
8. Кубань (ЛФЛ) 44 15 16 13 50:45 +5 61
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