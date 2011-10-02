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Судьи
Главный судья:
Станислав Сухина (Малаховка, Московская область)
Помощники:
Николай Богач (Люберцы), Павел Кулалаев (Волжский)

Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА

02.10.2011, Воскресенье, 17:00 мск Краснодар, стадион Кубань Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:40 (прямая) 09:40 (понедельник, 3 октября) 22:30 (среда, 5 октября) Россия. Премьер-лига, 26 тур Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА Молодежные команды: 2 - 1
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
11 тур
29 мая, воскресенье 19:00 ЦСКА 1:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2009
24 тур
4 октября, воскресенье 16:15 ЦСКА 4:0 Кубань (ЛФЛ)
10 тур
24 мая, воскресенье 19:00 Кубань (ЛФЛ) 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2007
29 тур
3 ноября, суббота 14:00 Кубань (ЛФЛ) 0:1 ЦСКА
15 тур
1 июля, воскресенье 16:00 ЦСКА 0:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2004
25 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Кубань (ЛФЛ) 0:3 ЦСКА
6 тур
10 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 3:1 Кубань (ЛФЛ)
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 44 24 16 4 85:40 +45 88
2. Спартак М 44 21 12 11 68:48 +20 75
3. ЦСКА 44 19 16 9 72:47 +25 73
4. Динамо М 44 20 12 12 66:50 +16 72
5. Анжи 44 19 13 12 54:42 +12 70
6. Рубин 44 17 17 10 55:41 +14 68
7. Локомотив 44 18 12 14 59:48 +11 66
8. Кубань (ЛФЛ) 44 15 16 13 50:45 +5 61
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