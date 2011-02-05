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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Анкарагюджю
Кайсериспор - Анкарагюджю: обзор матча 05 февраля 2011
Кайсериспор
05.02.2011, суббота, 18:00
Турция. Супер-Лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Анкарагюджю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кайсериспор - Анкарагюджю
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0
0
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0
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
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Кайсериспор
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