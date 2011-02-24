Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ливерпуль - Спарта
Ливерпуль - Спарта: обзор матча 24 февраля 2011
Ливерпуль
24.02.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Спарта
86'
Д. Кейт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Спарта
Желтая карточка
Л. Лейва
+2
Замена
А. Керич
️️️️
М. Памич
ГОЛ! 1:0!
Д. Кейт
Пас отдал
Р. Мейрелеш
Замена
М. Шкртел
️️️️
Д. Аггер
Травма
Д. Аггер
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
М. Абена
Травма
С. Кириакос
Замена
Я. Поданы
️️️️
Л. Сьонко
Замена
Д. Спиринг
️️️️
К. Поульсен
Желтая карточка
Л. Квеуке
Желтая карточка
Д. Каррагер
Замена
Д. Каррагер
️️️️
М. Келли
Желтая карточка
М. Матейовски
Травма
О. Кушнир
Желтая карточка
К. Поульсен
Желтая карточка
М. Памич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
12
Джо Коул
ЛВ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
АП
7
Дирк Кейт
ПВ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Спарта
29
Яромир Блажек
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
21
Эрих Брабец
ЦЗ
2
Томаш Ржепка
ЦЗ
3
Ондрей Кушнир
ПЗ
77
Вацлав Кадлец
ЛВ
38
Мартин-Диолонг Абена
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
7
Либор Сьонко
ПВ
9
Леонард Квеуке
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Хованек
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
11
Милан Йованович
ЛП
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
22
Даниэль Пачеко
ПП
Спарта
1
Даниэль Зитка
ВР
39
Якуб Поданы
ЛЗ
17
Иржи Кладрубски
ОП
40
Андрей Керич
ЦФ
20
Любош Гушек
ЦФ
9
Мартин Земан
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
4-2-3-1
25
Рейна
27
Уилсон
22
Аггер
16
Кириакос
16
Келли
29
Поульсен
6
Лейва
12
Коул
14
Мейрелеш
7
Кейт
89
Н'Гог
4-3-2-1
29
Блажек
3
Кушнир
21
Брабец
2
Ржепка
3
Памич
38
Абена
8
Матейовски
7
Вацек
7
Сьонко
77
Кадлец
9
Квеуке
16
Келли
23
Каррагер
23
Каррагер
16
Келли
22
Аггер
37
Шкртел
37
Шкртел
22
Аггер
29
Поульсен
8
Спиринг
8
Спиринг
29
Поульсен
3
Памич
40
Керич
40
Керич
3
Памич
7
Сьонко
39
Поданы
39
Поданы
7
Сьонко
38
Абена
17
Пекхарт
17
Пекхарт
38
Абена
Остались в запасе
Ливерпуль
Спарта
25
Петер Гулачи
ВР
11
Милан Йованович
ЛП
11
Макси Родригес
ПП
22
Даниэль Пачеко
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
1
Даниэль Зитка
ВР
17
Иржи Кладрубски
ОП
20
Любош Гушек
ЦФ
9
Мартин Земан
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Хованек
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
11
Милан Йованович
ЛП
11
Макси Родригес
ПП
22
Даниэль Пачеко
ПП
Остались в запасе
1
Даниэль Зитка
ВР
17
Иржи Кладрубски
ОП
20
Любош Гушек
ЦФ
9
Мартин Земан
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Йозеф Хованек
Статистика матча Ливерпуль - Спарта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 20:45 (прямая)
Новости команд
Все
Ливерпуль
Спарта
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
«Фенербахче» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
1
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Спарта» – «Лиллестрeм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+